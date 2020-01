Montes Claros – Homem tenta matar ex-namorada com uma faca em Montes Claros

“A mulher segurou a mão dele para não ser esfaqueada e sofreu ferimentos nas mãos. Funcionários e populares agrediram o autor e impediram que ele cometesse o crime”, conta um Policial Militar.

Em seguida, o homem tentou fugiu e foi contido por populares até a chegada da polícia. A mulher disse à polícia que as ameaças começaram há quatro meses depois do término do relacionamento, que durou quatro anos.