* Por: Jornal Montes Claros - 7 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Através de parceria, Prefeitura vai arborizar as margens da BR-135 até a comunidade de Lagoinha

Montes Claros – A partir desta quinta-feira, 9, serão plantadas 2 mil mudas de árvores frutíferas, ornamentais e nativas do cerrado brasileiro às margens da BR-135, da sede do município de Montes Claros até a comunidade de Lagoinha. As mudas serão doadas pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e a Fundação Banco do Brasil (BB) será responsável pelo plantio. O objetivo é arborizar e embelezar as margens da BR, numa atividade que visa, ainda, conservar e revitalizar o Meio Ambiente.

As mudas são de ipê, flamboyant, resedá, manga, goiaba, jabuticaba, abacate, aroeira, jenipapo, cedro, barriguda e acerola, dentre outras. Elas foram produzidas no Viveiro Municipal da Prefeitura e também obtidas através de compensação ambiental. Ao todo, a Prefeitura já plantou e doou mais de 10 mil mudas na sede do município de Montes Claros, ação que contribuiu para a melhoria da qualidade de vida da população.

O plantio a ser realizada a partir de quinta-feira se estenderá até meados de janeiro e contará com o apoio irrestrito das associações comunitárias que ficam próximas às margens da rodovia.