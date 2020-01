Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de janeiro de 2020.

Oi Fibra supera a marca de 93 mil clientes em Minas Gerais

A Oi Fibra, serviço de internet por fibra ótica da Oi lançado há cerca de um ano, superou a marca de 93 mil clientes em Minas Gerais.

O serviço já está disponível nas cidades de Montes Claros, Araguari, Belo Horizonte, Betim, Cataguases, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Leopoldina, Patrocínio, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Ubá, Varginha, Vespasiano, Ribeirão das Neves e Nova Lima.

Em Minas, além dos 93.392 clientes já atendidos, existem mais de 588.798 mil casas com fibra passada e aptas a receber o serviço.

Montes Claros , Belo Horizonte e Divinópolis e são as três cidades já atendidas pela Oi com FTTH com maior número de clientes. O diferencial do produto é levar a fibra ótica até dentro da casa do cliente, o que garante mais velocidade e estabilidade na conexão.

A Oi tem a maior rede de transporte de dados já instalada do país, com mais de 360 mil quilômetros de fibra, e tem usado essa estrutura em sua estratégia de expansão. A Oi Fibra está disponível em 86 cidades espalhadas pelo país.