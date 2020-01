Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Implementação da tecnologia 5G é considerada um passo adiante para o futuro

A nova conexão móvel, que promete uma maior cobertura e velocidade, funcionará por meio de ondas de rádio

A cada dia que passa, a tecnologia bate à nossa porta querendo entrar de qualquer maneira, principalmente no quesito sistema de gestão empresarial. Com um lançamento atrás de outro, o ramo tecnológico vem ficando cada vez mais inteligente, contribuindo no desenvolvimento da economia e dos próprios seres humanos.

E a novidade do momento é a tecnologia de conexão móvel 5G, presente já em países como Estados Unidos e Coreia do Sul. Muito mais rápida e eficiente que a atual 4G, a cobertura 5G promete ser revolucionária, por permitir a expansão da IoT, Internet das Coisas, ao redor do mundo e o suporte de bilhões de dados trocados a todo momento.

Como a tecnologia 5G agregará no sistema de gestão empresarial?

Por permitir uma navegação com velocidade muito melhor, a conexão móvel 5G contribuirá para tornar mais acessível a inserção de realidade aumentada e proporcionará vídeos de qualidade muito superior.

Para as empresas que buscam uma gestão uniforme e produtiva, o 5G veio para contribuir totalmente, pois possibilita que um número maior de dispositivos sejam conectados por área, o que facilitará a implementação da Internet das Coisas.

Sendo assim, os sistemas terão um tempo de resposta muito menor, as videochamadas serão muito mais claras e com menos interrupções e a troca de informações será mais segura e dinâmica.

Quando ela chegará no Brasil?

Mesmo funcionando em alguns países como Estados Unidos e Coreia do Sul, a tecnologia 5G ainda não tem previsão de chegada no Brasil, pelo fato de ser cara e exigir uma infraestrutura de conexão de alto nível.

Alguns testes já estão sendo programados para serem realizados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), com previsão de instalação completa em 2023.

Os brasileiros, então, terão que esperar um pouco para desfrutarem dos benefícios da conexão 5G, mas será uma espera que realmente valerá a pena.

Quanto custará para acessar a conexão 5G?

Com tantas melhorias perante o 4G, a tecnologia 5G não será barata, devido à infraestrutura que demanda.

Como ainda serão feitos testes no Brasil, as operadoras não sabem ao certo os custos da conexão, não podendo ainda calcular quanto elas e os consumidores finais gastarão.

Mas é válido ficar ciente de que é uma tecnologia que vai quebrar barreiras e, consequentemente, terá um custo elevado.

Como a tecnologia funcionará e quais serão os diferenciais?

A tecnologia 5G é caracterizada por ondas de rádio de comprimentos curtos, mas que possuem uma ótima capacidade de cobertura, muito melhor que as conexões móveis anteriores.

Pode ser implementada em antenas que já estejam instaladas e, em vez de mandar o sinal para várias direções, o 5G se baseará na quantidade de dispositivos conectados, melhorando o funcionamento das antenas.

Além disso, essa conexão móvel possui outros benefícios, como: downloads até 20 vezes mais rápidos, melhor utilização da Inteligência Artificial, aperfeiçoamento da experiência do cliente e uma conexão estável, sem falhas.

O futuro está mais próximo do que imaginamos, e a tecnologia 5G veio para provar isso. Carros autônomos e geladeiras inteligentes já não estão mais tão distantes e, logo mais, farão parte do nosso dia a dia.

As empresas que desejam continuar na corrida pelo topo do mercado, precisam ficar antenadas em todas as inovações que a tecnologia 5G vai impulsionar e implementá-las quanto antes em sua gestão.