* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Oficinas baseadas em livros inspiram empreendedores em Montes Claros

Montes Claros – É comum que empreendedores ou quem pensa em abrir um negócio busque informações em livros com temas relacionados a diversas áreas de gestão. Para ajudar essas pessoas a entenderem melhor e colocar em prática o conteúdo, o Sebrae Minas promove em Montes Claros um curso, que contempla quatro oficinas. O “Oficina in Book” contará com 20 participantes por turma e será realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro, no SebraeLab pelos consultores Eric Darioli e Elder Lima. As inscrições podem ser feitas no site da loja Sebrae, ou pelo telefone 38 3224 7350.

“Por meio do curso, o participante poderá aprender de forma dinâmica e interativa temas abordados nos melhores livros de negócios. Com ferramentas práticas, vamos trabalhar conteúdos que estimulam a criatividade e potencializam as ideias”, enfatiza o consultor do Sebrae Minas Eric Darioli.

Cada oficina tem duração de três horas e, como são em horários diferentes, o participante terá acesso a todas as aulas. Os temas são baseadas em livros reconhecidos sobre empreendedorismo e gestão e inclui quatro títulos: A Guerra dos Tronos – As crônicas de gelo e fogo; Vai lá e Faz; Customer Succes e Ted Talks.

Serviço

Oficinas in Book

20 vagas por oficina

Local: SebraeLab- Av. Mestra Fininha, 1448 – Bairro Funcionários

Inscrição: (38) 3224 7359 ou site da Loja Sebrae

Oficina in Book – Empreendedorismo e inovação

11/02 – 9h às 12h

Livro: Vai lá e faz – Tiago Mattos

Nesta oficina os participantes poderão entender qual é o novo mindset dos empreendedores e ter acesso a técnicas que irão auxiliar a desaprender e reaprender conceitos sobre criatividade, experimentação, planejamento (pé no chão) e, principalmente, da importância da ação para fazer acontecer.

Oficina in Book – Storytelling

11/02: 14h às 17h

Livro: Ted Talks – Chris Anderson

Será abordado o Storytelling, prática de contar histórias sobre uma empresa para promover a marca e aumentar o engajamento dos clientes. Serão apresentados os insights e ferramentas de um TED Talks para ajudá-lo a ter uma mais comunicação efetiva e assim promover novas ideias, produtos, serviços e negócios, despertar empatia junto ao público

Oficina in Book – Sucesso do Cliente

12/02: 9às 12h

Livro: Customer Success – Dan Steinman,‎ Lincoln Murphy,‎ Nick Mehta

Customer Success ou Sucesso do Cliente é uma metodologia em que a estratégia mais efetiva para aumentar receitas é ajudar o cliente a alcançar resultados melhores por meio do seu produto ou serviço. Nessa oficina os participantes entenderão como o conceito de Sucesso do Cliente poderá ajudá-los a reter e expandir sua base de consumidores, gerar mais faturamento e melhorar a experiência do cliente

Oficina in Book – Estratégia e Liderança

12/02: 14h às 17h

Livro: A Guerra dos Tronos – As crônicas de gelo e fogo – George R.R Martin

O que um mundo envolvendo cavaleiros, dragões e tronos de ferro podem ensinar aos empreendedores? Game of Thrones é um dos maiores fenômenos da literatura e da TV mundiais. Durante a oficina, os participantes terão a oportunidade de exercitar os fundamentos da estratégia e liderança, aprender a identificar o campo certo para lutar, e quais são suas principais armas e aliados.