* Por: Jornal Montes Claros - 10 de fevereiro de 2020.

Orangotango oferece ajuda a homem que estava em rio perigoso

Um homem que estava em um rio na Indonésia se deparou com uma situação inusitada. Um orangotango estendeu o braço para o homem para tira-lo do local.

A ideia é que isso aconteceu, pois nesse rio são encontradas muitas cobras, então o palpite seria que o animal quis ajudar o homem, pensando que ele poderia estar sofrendo algum risco.

O fotógrafo Anil Prabhakar que fez o registro, explicou a situação em entrevista concedida ao Daily Mail. “O orangotango veio até a margem do rio e ficou olhando o que o homem fazia. Então chegou mais perto e lhe ofereceu a mão. O guarda se afastou”.

O guarda não precisava de ajuda, pelo contrário, ele estava ajudando os símios. O homem entrou no rio para retirar cobras que estavam no local. O rio faz parte da área da Fundação para a Sobrevivência do Orangotango de Borneo, e os animais poderiam ser atacados pelas serpentes.

Perguntado sobre o motivo de ter se afastado, o guarda explicou o fato. “É um animal selvagem, não devemos nos tornar íntimos dele,” comentou.