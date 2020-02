Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – 2ª edição do evento Só para Elas

Montes Claros – Encontro entre mulheres empreendedoras fomenta autoconhecimento e negócios.

O mercado de trabalho busca pessoas proativas, sensíveis e comprometidas com seus propósitos, e o ser feminino se destaca neste cenário. As mulheres empreendem naturalmente, especialmente quando sabem quais são seus objetivos. O evento Só para Elas realiza o encontro destas mentes inquietas mais uma vez, com o tema “Ela é!”, no dia 17 de março, em um formato mais robusto, com intensa programação, no Portal de Eventos.

“O objetivo do Só para Elas é trabalhar a mulher como um todo, seja no mercado de trabalho, como empreendedora, seja na vida pessoal, sua autoestima, relacionamento, enfim, a mulher em todas as áreas”, explica Geany Vieira, organizadora do evento. O tema “Ela é!” remete à capacidade de a mulher ser tudo o que quiser e como extrair o melhor de si em cada momento da vida. “A mulher é intensa e por isso complexa, com mais gratidão, fé, força, especialmente quando se unem e se ajudam, tornando-se mais fortes”, completa.

Serão cinco palestrantes de Montes Claros e uma convidada especial, para a palestra principal”. Além do empoderamento feminino, o Só para Elas será um encontro de networking e negócios, a exemplo da primeira edição, que reuniu dezenas de profissionais de áreas diversas e foi um sucesso. “As micro e pequenas empresas têm à frente maioria feminina, as universidades têm as mulheres como maioria entre os acadêmicos. Não por acaso, a rede de negócios que envolve este público mobiliza vários setores do mercado. Desta forma, o “Só para Elas”, é um evento para brindar as mulheres, gerar muito networking, além de desfile e brindes. Outras informações no instagram @soparaelas_moc e as inscrições serão abertas em breve.

Por Nágila Almeida