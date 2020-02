Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Exposição Anual de Orquídeas em homenagem as mulheres

Montes Claros – Orquídeas estão entre as plantas preferidas dos brasileiros, especialmente das mulheres. Só no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) existem mais de 20 mil pontos de vendas e aproximadamente 30 mil espécies conhecidas.

Elas são presentes perfeitos para todas as ocasiões e cabem em qualquer ambiente: quente, frio, seco, úmidos, entre outros. Trata-se de uma planta amplamente cultivada, sendo considerada uma paixão nacional.

E para mostrar este amor pelas orquídeas, entre os dias 06 e 08 de março, Montes Claros recebe a XIX Exposição Anual de Orquídeas. A realização é da Sociedade Orquidófila Norte Mineira (SONM) em parceria com o Ibituruna Shopping.

A data foi especialmente escolhida por ser a Semana Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. “Não tem data mais propícia para esta exposição do que o Dia Internacional da Mulher. Elas amam orquídeas e este ano, a nossa atenção será toda voltada para homenageá-las. São mulheres guerreiras, fortes, trabalhadoras. Mas também sensíveis e bonitas como as orquídeas. E nada melhor do que presenteá-las com orquídeas”, ressaltou Antônio Carlos Mangerona, presidente da SONM.

A XIX Exposição Anual de Orquídeas deve reunir para comercialização e exposição de mais de 2 mil plantas e são esperados cerca de 5 mil visitantes, entre colecionadores e admiradores de orquídeas. Segundo os organizadores, a comercialização das várias orquídeas estará a cargo de quatro orquidários, sendo 01 de São Paulo, 01 do Rio de Janeiro e 02 de Minas Gerais.

Vendas só aumentam no Brasil

Segundo o site do Ibraflor (https://www.ibraflor.com.br/post/crescimento-do-setor-em-2019), a comercialização de flores tem aumentado no Brasil. Hoje o consumo per capita é de R$ 42,00. Um fator que tem impulsionado esse aumento é a maior disponibilidade de renda da população. Outro fator que tem contribuído está relacionado à disponibilidade do produto e a facilidade de compra, condição obtida pelo desenvolvimento de novos canais utilizados na comercialização, como supermercados e vendas online.

O crescimento do setor em 2019 foi de 7% e movimentou 8,7 bilhões de reais em negócio. Ainda de acordo com a Ibraflor, a floricultura comercial brasileira cresceu nos últimos anos, com faturamento de R$ 7,9 bi em 2018 e crescimento de 9%. Em 2017, este número foi de 7,3 bi e também crescimento de 9%. Em 2016, o crescimento do setor foi de 8% e faturamento de 6,7 bi.

Em 2017, o setor de floricultura faturou mais de R$ 7,2 milhões, bem acima dos R$ 6,6 milhões de 2016, de acordo com o Ibraflor. A região Sudeste do Brasil concentra a maior parcela dos produtores de vendas de flores, com 53,3% do total, seguido da região Sul e Nordeste, que juntas são responsáveis por cerca de 40%, colocando o Brasil entre os 15 maiores do mundo.

O mercado de flores, de acordo com a Ibraflor, é uma importante engrenagem na economia brasileira, responsável por 199.100 empregos diretos, dos quais 78.700 (39,53%) relativos à produção, 8.400 (4,2%) à distribuição, 105.500 (53%) no varejo e 6.500 (3,25%) em outras funções, em maior parte como apoio.