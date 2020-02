Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 15 de fevereiro de 2020.

Voltou a promoção! Passagem de avião de Montes Claros para Porto Seguro por apenas R$ 154,70; veja outras ofertas

Quem está em Belo Horizonte encontra passagens de ida e volta para o Rio de Janeiro por apenas R$ 18528, valor com todas as taxas incluídas.

Mais uma oportunidade de viagem para Porto Seguro, no Sul da Bahia, para quem está no Norte de Minas. A Azul está vendendo passagens de Montes Claros para a cidade baiana por apenas R$ 154,70, valor com taxa de embarque incluída. (Veja na imagem abaixo). Essa promoção é para viagem em voo direto apenas na ida. Os outros destaques são as passagens de ida e volta por apenas R$ 614,58 de Montes Claros para Salvador e para Vitória as passagens estão disponíveis nesta promoção por R$ 576,16.

A nossa equipe fez uma pesquisa detalhada e encontrou voos de ida e volta de Montes Claros para Brasília por R$ 499,81. Em voo direto da Azul de Montes Claros para Belo Horizonte a ida e volta custam R$ 373,65. E tem mais. DE Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) você viaja pagando pela ida e a volta o valor de R$ 420,51. Veja outras ofertas na lista abaixo.

São centenas de opções de passagens aéreas baratas para vários destinos. De Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) para o Rio de Janeiro as passagens de ida e volta custam apenas R$ 185,28. De Belo Horizonte para Brasília as passagens de ida e de retorno custam R$ 187,16 e para Vitória a viagem sair por R$ 412,02. Já nos voos da capital mineira para Salvador a ida e a volta custam apenas R$ 264,27.

Parcelamento em 12 vezes

Todas as passagens da lista abaixo estão com as taxas incluídas e os valores podem ser parcelados em 12 vezes. Os menores preços são para viagens nos meses de março, abril, maio e junho deste ano, exceto nos feriados deste período. Neste final de semana você pode reservar o hotel com descontos de até 40%. Mas seja rápido. Essas duas promoções acabam às 8 horas de segunda-feira (17/02).

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Montes Claros