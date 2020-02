Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – A cidade de Montes Claros irá sediar encontro regional de circuitos turísticos

Montes Claros – Nesta sexta-feira, 28, será realizada, em Montes Claros, a 5º edição do Encontro Regional do Fórum de Circuitos Turísticos do Norte de Minas. O evento será realizado no auditório do Parque Estadual da Lapa Grande, entre 10 e 16 horas.

Durante o evento serão discutidos o planejamento anual e o monitoramento das ações em andamento. Também será feita a apresentação de um painel sobre turismo e gastronomia no Norte de Minas. Secretários municipais de Turismo, gestores de unidades de conservação e administradores de circuitos turísticos são esperados para debater assuntos pertinentes ao setor.



A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo endereço eletrônico da Sympla através do link https://www.sympla.com. br/5-encontro-regional-do- forum-de-circuitos-turisticos- do-norte-de-minas__790577