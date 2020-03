Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de março de 2020.

Antigo cruzeirense é uma das armas do Flamengo para confirmar projeções de apostas na Copa Libertadores

O jogador Everton Ribeiro fez história no futebol mineiro em 2013 e 2014, quando defendia as cores do Cruzeiro. Entretanto, o meia agora é uma das estrelas do Flamengo e tem conseguido encantar os torcedores cariocas. Ele é um dos principais responsáveis pelo favoritismo que o time possui, segundo as apostas online, na disputa pelo título da Libertadores. Já o Cruzeiro sente falta da antiga estrela, e amarga um dos piores anos da história.

Após um início de altos e baixos, além de algumas críticas, Everton Ribeiro conseguiu se destacar no Flamengo. Em 2019, o meia foi uma peça essencial nos títulos do Campeonato Carioca, do Brasileirão e, principalmente, da Copa Libertadores da América. Ele atuou em 62 partidas, fez apenas seis gols e deu 14 assistências. Everton talvez não seja midiático como Gabigol, mas é um verdadeiro maestro.

É por conta desses números e de algumas atuações decisivas que o Flamengo entra em 2020 como favorito para vencer a Libertadores novamente. No dia 3 de fevereiro, consultas aos sites de apostas esportivas mostravam a equipe ao lado do River Plate nas projeções. O Fla tinha 18,2% de chance de título, enquanto os argentinos apareciam com 13,3%. Se esses números se confirmarem, teremos uma reedição da final do ano passado.

Everton Ribeiro terá como companheiro de equipe um velho conhecido, com quem atuou na época de Minas Gerais. O volante Lucas Silva assinou com o Flamengo e deve disputar espaço entre os titulares. O torcedor do Cruzeiro vai ficar com saudades vendo os dois juntos novamente, já que foi com ambos em campo que a equipe mineira viveu uma das melhores fases recentes.

Everton no Cruzeiro

Contratado no início de 2013, Everton Ribeiro chegou na Raposa sem chamar muita atenção. Ele tinha se destacado no Coritiba, onde foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas ainda era pouco falado na imprensa. Isso mudou em apenas alguns meses, quando o elenco do Cruzeiro mostrou toda a força e conquistou o Campeonato Brasileiro. A equipe terminou a competição com um aproveitamento de 66% e o meia venceu o prêmio Craque do Brasileirão.

No ano seguinte, a Raposa repetiu a dose e voltou a vencer a competição nacional. Everton Ribeiro também se destacou e, mais uma vez, foi eleito o melhor jogador do Brasil. Algumas semanas após o título, a diretoria recebeu uma oferta de R$ 25 milhões e acabou vendendo o meia para o Al Ahli, dos Emirados Árabes. Ele só voltaria ao futebol brasileiro em 2017, e para fazer história no Flamengo.

O Cruzeiro não conseguiu repetir os bons momentos que teve com o meia. Para piorar, a equipe entrou em um forte declínio e acabou rebaixada ano passado. Enquanto Everton Ribeiro é favorito nas apostas para vencer a Libertadores, a Raposa sonha em voltar para a Série A do Brasileirão. A torcida sabe que um retorno de Everton em um futuro próximo é quase impossível, mas a história do jogador está marcada para sempre na Toca da Raposa.