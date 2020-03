MG – Greve dos professores aumenta no estado de Minas Gerais

9 de março de 2020.

MG – O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) informou que 69% das escolas do estado aderiram a greve dos professores de forma total ou parcial. A greve dos trabalhadores deve continuar.

A decisão de que a paralisação vai ter continuidade também foi tomada nesta semana. O Sindicato informou que o aumento no número de profissionais aderindo a greve é por conta da falta de respostas do governo que ainda não negociou com a categoria.

Para a próxima semana, os professores já pensam em novos atos. No domingo, dia 8, na comemoração ao Dia Internacional da Mulher, houve a movimentação em todo o estado.

Os professores pedem do governo sanção do projeto de lei que prevê reajuste inflacionário aos servidores públicos. O texto de autoria de Romeu Zema estabelece que esta recomposição é destinada apenas à segurança pública, mas uma emenda incorporada a ele, que foi aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), determina que o reajuste seja estendido para todas as categorias, incluindo a educação. Professores também querem que o governo pague o piso salarial nacional.

Em contrapartida, o governo informou, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), que os pedidos estão sendo analisados. Ainda foi informado que a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) está recebendo representantes das categorias para fazer as negociações. Vale lembrar que parte dos professores ainda não recebeu o 13° salário referente a 2019.

Montes Claros tem 80% dos professores em greve

A greve dos professores estaduais teve a adesão de 80% dos profissionais desta área, conforme dados do núcleo local do Sindicato dos Trabalhadores na Educação (SindUTE) e isso foi possível por que as maiores escolas estão paradas. Ele anexou ao calendário de lutas aprovado na Assembleia Estadual, atividades locais para os próximos dias.

Os dados mostram que em Montes Claros as escolas que aderiram a greve são Professor Plinio Ribeiro, Alcides de Carvalho, Hamilton Lopes, Doutor Carlos Albuquerque, Vereador Francisco Tófani, Antonio Canela, Américo Martins, Helena Prates, Filomeno Ribeiro, Carlos Versiane, Cristina Guimarães, Dulce Sarmento, Professora Dilma Quadros, Simeão Ribeiro, Levi Durães Peres, Felício Pereira De Araujo e Monsenhor Gustavo.