MG – Zema reduz de 41% para 13% reajuste de servidores da Segurança em Minas

Nesta terça-feira (10), o secretário de Governo de Minas Gerais, Bilac Pinto (DEM), já havia sinalizado que o governador do estado, Romeu Zema (Novo), sancionaria o projeto de lei que concede aumento salarial para a Segurança Pública. Na ocasião, o secretário criticou os parlamentares que defendiam a extensão do reajuste para outras categorias.

No fim da tarde, Bilac Pinto deixou o cargo. “Mesmo entendendo as razões do veto parcial do governador à sua proposta de recomposição salarial das forças de segurança que ajudei a negociar, isto me tirou as condições de, diante do atual cenário político, continuar a conduzir as negociações com o parlamento estadual”, disse ele em nota.