* Por: Jornal Montes Claros - 20 de março de 2020.

MG – Visitas estão suspensas em unidades prisionais de Minas Gerais para não propagar Coronavírus

MG – A partir do próximo sábado (21), estão suspensas as visitas aos 75 mil detentos que cumprem penas nas unidades prisionais do estado. A medida foi anunciada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), afim de “preservar a saúde de profissionais do Sistema Prisional e dos detentos que estão sob a responsabilidade do Estado”. Os presos foram informado das mudanças na rotina na manhã desta quinta-feira.