* Por: Jornal Montes Claros - 25 de março de 2020.

Montes Claros – Vereadores de Montes Claros criaram gabinetes on-line para atender população

Montes Claros – Os vereadores de Montes Claros criaram gabinetes on-line, cumprindo o que está no Decreto Municipal de cuidados e obrigações para diminuir os riscos com a contaminação do coronavírus.

De acordo com a casa legislativa, esta foi a forma encontrada dar sequência aos trabalhos do Executivo.

Segundo a assessoria de comunicação da Casa, a decisão de suspender as reuniões ordinárias está baseada nos decretos que determinam medidas de prevenção ao coronavírus. Se houver necessidade de alguma votação em regime de urgência, a Câmara deverá fazer convocação para reunião extraordinária.

O presidente da Câmara ainda disse que os vereadores e assessores poderão ter acesso aos gabinetes, mas não terão permissão para permanecer no local. O atendimento ao público deve ser feito por redes sociais.

Veja os contatos dos vereadores

-Marcos Nem (PSD): (38) 98834 4253

Assessoria: (38) 9 99301369 – (38) 9 8834 5080

-Soter Magno (PP)

Assessoria: (38) 9 9801-1762 (38) 9 8401 7411 – (38) 9 9969 7393

-Maria Helena Lopes (PPL)

Assessoria (38) 9 9992 1384 – (38) 9 9955 2430 – (38)9 9220 2845

-Daniel Dias (PCdoB): (38) 9 9949 7631 – (38) 9 9746 7403

-Ailton do Vilage (PHS): (38) 9 9859-9290

-Aldair Fagundes (PT): (38) 9 9123 1581 – (38) 9 9733 2060

-Doutor Marlon ( PTC): (38) 9 9179 6448

Assessoria: (38) 9 9115 1662