* Por: Jornal Montes Claros - 25 de março de 2020.

Norte de Minas – Homem morre em grave acidente na Serra de Bocaiuva

Norte de Minas – Um homem morreu em uma colisão entre carreta e caminhonete na BR-135 na Serra de Bocaiuva , no Norte de Minas, no início da noite dessa terça-feira (24).

O condutor da caminhonete, que não foi identificado, ficou preso às ferragens e teve múltiplas fraturas.

A Unidade de Suporte Avançado do SAMU esteve no local para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Já o motorista da carreta não teve ferimentos.