* Por: Jornal Montes Claros - 3 de abril de 2020.

Norte de Minas – Fundação Sara lança campanha de doação: “Nós não podemos parar”

Norte de Minas – Mesmo com o cenário da saúde atual, devido à pandemia do Covid-19 (ou Coronavírus), centenas de crianças e adolescentes com câncer precisam continuar a batalhar contra essa terrível doença. Como muitos dos assistidos da instituição vêm de outras cidades para realizar o tratamento na Santa Casa de Montes Claros, eles precisam e contam com o apoio da Fundação Sara. Na última semana, a instituição lançou a campanha “Nós não podemos parar!”, uma forma de arrecadar recursos para continuar o apoio às crianças e adolescentes com câncer.

De acordo com a gerente geral da Fundação Sara Albuquerque, Silvana Amorim, a campanha foi lançada para dar suporte à ONG. “Com o período de quarentena e incertezas econômicas, a tendência é que as pessoas cortem custos, incluindo as doações às nossas crianças. Já tivemos perdas significativas de doadores mensais, visto que 82% são arrecadadas em domicílio e a quarentena impede a saída dos funcionários. Por isso estamos incentivando as pessoas a doarem. Pois, mesmo que as cidades estejam parando, nossas crianças continuam a vir realizar o tratamento. E nossa assistência também continua”, afirma.

Como instituição sem fins lucrativos de apoio a crianças e adolescentes que lutam contra o câncer, a Fundação Sara é mantida pela sociedade. Desde 1998 ela presta assistência com alimentação, moradia, medicamentos, higiene, transporte e diversas outras formas de ajuda aos assistidos e suas famílias. No atual cenário da pandemia do Covid-19, mais do que nunca esse apoio é essencial.

Segundo a enfermeira da instituição, Priscila Pimenta, os assistidos fazem parte do grupo de risco e, por isso, os cuidados se tornaram ainda mais rigorosos. “Nossas crianças fazem tratamento de quimioterapia e radioterapia contra o câncer. O tratamento não parou devido ao Covid-19. Assim, a Fundação Sara tem tomado medidas rigorosas para garantir a saúde das nossas crianças”, explica.

Como Doar

A entidade está recebendo doações por meios virtuais, para que as pessoas não se arrisquem saindo de suas casas. Para mais informações, entre em contato com a instituição pelo telefone (38) 3214-5500 ou pelo WhatsApp (38) 9.9858-9844.

A população pode doar pelo site com diversas modalidades disponíveis: www.fundacaosara.org.br/doacao;

Pelo aplicativo do PicPay;

Ou pelo depósito em conta bancária:

Banco do Brasil

Agência: 0104-X

Conta Corrente: 5572-7

CNPJ: 02.663.494/0001-10

Caixa Econômica Federal

Agência: 0132

Conta: 502952-2

Operação: 003

CNPJ: 02.663.494/0001-10

Banco Santander

Agência: 3504

Conta: 13000238-1

CNPJ: 02.663.494/0001-10

Sobre a Fundação Sara Albuquerque

A Fundação Sara foi instituída em junho de 1998, na cidade de Montes Claros/MG, com o intuito de oferecer amparo a todas as famílias com crianças e adolescentes com câncer da região. O desejo de criar uma entidade filantrópica nasceu no coração de Álvaro e Marlene, pais da pequena Sara, que durante mais de dois anos lutou para vencer a doença, mas infelizmente não resistiu.

Quem acompanhou a história de luta da família se comoveu e se juntou à causa e, assim, a entidade foi ganhando força. A missão de oferecer assistência social ampliou para outros eixos, como o trabalho de diagnóstico precoce, realizado na região, as significativas contribuições aos hospitais onde as crianças e adolescentes se tratam e a criação de uma filial na capital mineira, em 2010. No total, já somam mais de 1.200 famílias amparadas. Para saber mais acesse www.fundacaosara.org.br.