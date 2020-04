Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de abril de 2020.

MG – Minas Gerais tem 655 casos confirmados para Covid-19 e 15 mortes

MG – Minas Gerais tem 15 mortes confirmadas por Covid-19, informou a Secretaria de Estado de Saúde (SE-MG) nesta quinta-feira (9). O novo levantamento inclui a morte de um homem de 70 anos em Juiz de Fora. Outros 117 óbitos estão sob investigação e 121 foram descartados por exames laboratoriais.

De acordo com o boletim epidemiológico, 655 casos foram confirmados para o novo coronavírus e outras 56.807 notificações são consideradas suspeitas.

Belo Horizonte continua sendo a cidade mineira com maior número de casos confirmados – o número subiu para 304. Os municípios do interior com maior número de confirmações para Covid-19 são Juiz de Fora (50), Nova Lima (38), Uberlândia (38), Divinópolis (19), Uberaba (16) e Contagem (14).

O documento também informa que houve um aumento de 300% no número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em relação ao mesmo período de 2019.