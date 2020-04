Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de abril de 2020.

Montes Claros – Funcionários de serviços essenciais serão obrigados a usar máscaras diz prefeito de Montes Claros

Montes Claros – O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, em entrevista a uma emissora local de TV, que irá editar um novo decreto na qual será obrigatório o uso de máscaras para os funcionários dos serviços essenciais. A medida, segundo o chefe do executivo, visa garantir maior segurança a população diante do combate ao Novo Coronavírus.

“Com referência ao isolamento o que tinha que ser feito nós já fizemos. O que nós precisamos fazer agora é incentivar a fiscalização mais ainda, no sentindo de evitar os abusos. Por exemplo, os supermercados, os bancos: está havendo superpopulação de pessoas, amontoando uma pessoa com a outra e assim por diante. O que nós temos que fazer? Vamos baixar um decreto hoje: todo funcionário de banco, todo funcionário de supermercado, todo funcionário de locais que atende o público, que tem contato, vão ser obrigados a usar máscara”, disse.

Ainda de acordo com Humberto Souto, a medida passará a valer na próxima segunda-feira (20). O prefeito lembrou ainda, durante a entrevista, que o município receberá máscaras para a população. A doação será feita pela empresa Coteminas. Cada habitante ganhará, pelo menos, dois kits. “Quando nós conseguirmos doar essa máscara nós vamos exigir que toda população use máscara para melhor a nossa segurança e dificultar a transmissão da doença entre as pessoas”. Em decreto, o uso de máscaras de tecido já é recomendado no município.

avírus. Segundo ele, essa ação deveria ter sido tomada pelo Governo Federal dada a localização de Montes Claros e a referência que a cidade tem para mais de 100 municípios que fazem a saúde pública conveniados com a cidade.

“O que nós podemos fazer: aumentar os leitos; comprar leitos nos hospitais, melhorar os respiradores, e estamos fazendo isso. Já conseguimos aumentar o nível de respiradores. Estamos agora fazendo em tratativas como é que nós vamos fazer um pequeno hospital de baixa complexidade para desafogar os hospitais ou mesmo aumentar os leitos no Aroldo Tourinho [hospital] que tem leitos ociosos. Neste estudo recebemos um pouco de dinheiro do Governo Federal e esse dinheiro nós vamos utilizar para ampliar o atendimento da saúde”.

Humberto Solto garantiu que não vai afrouxar as restrições sobre o funcionamento do comércio. “De maneira nenhuma. Uma cidade igual Montes Claros que já tem 70% das atividades funcionando não tem sentido falar isso. O que nós precisamos fazer agora é apertar a fiscalização e isso é o que nós vamos fazer. Os bancos tem que ter responsabilidade. O supermercado tem que ter responsabilidade e não pode permitir que as pessoas se aglomerem”.