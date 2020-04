Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de abril de 2020.

Montes Claros – Hospital das Clínicas Mário Ribeiro inaugura pronto-atendimento e ala pediátrica 24h

Montes Claros – O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira (HCMR) inaugurou o pronto-atendimento e a ala da enfermaria pediátrica que funcionarão 24 horas. Inicialmente, o espaço irá fazer atendimentos por convênios e particulares de pacientes de Montes Claros e toda a região Norte de Minas. Assim que o gesto de saúde do município credenciar a unidade, ela poderá receber pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na lista dos convênios credenciados estão Ipsemg, Casec, Fusex, Vivamed, Affemg, Postal Saúde, Premium Saúde e São Lucas.

O pronto-atendimento pediátrico chega como mais um reforço para saúde da região, tão necessitado de leitos nesse período da pandemia.

O fundador do HC, Ruy Muniz, ressaltou os desafios de enfrentamento ao coronavírus e frisou que é com atitudes construtivas que a sociedade vencerá a pandemia.

Muniz ressalta que o objetivo do HC é salvar vidas e oferecer saúde de qualidade à população. “Estamos entregando à cidade um pronto-atendimento completo, com pediatra 24 horas e com uma equipe de enfermagem capacitada. Esta ala pediátrica será campo de estágio para os acadêmicos do 10º período do curso de medicina da Funorte, que ajudarão também no combate ao coronavírus. O HCMR foi construído para ser um hospital de ensino e de formação de profissionais para atuarem em todos os campos da saúde humana”, destaca Muniz.

CONQUISTA

Coordenadora da pediatria do Mário Ribeiro, a médica Januse Borborema afirma que a ala pediátrica é uma oportunidade para ampliar a oferta dos serviços de saúde para Montes Claros e região.

“Estou imensamente feliz com a abertura do pronto-atendimento e da enfermaria da pediatria. Em um momento difícil como o que vivemos, é uma grande conquista termos a oportunidade de ampliar a oferta de serviços de saúde para a população. Teremos dias difíceis pela frente, mas estamos aqui para fazer o melhor e promover assistência à saúde para todos. Eu acredito que podemos fazer a diferença”, ressalta a pediatra.

O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira é reconhecido pela moderna estrutura e alto padrão tecnológico. Referência no atendimento humanizado, o HC possui equipe qualificada e serviços diferenciados, que fazem dele uma instituição ímpar na assistência integral à saúde do ser humano.

HOSPITAL

Inaugurado em julho de 2013, o HC recebeu o nome de Doutor Mário Ribeiro da Silveira como forma de homenagear o médico e professor, fundador do curso de Medicina da Unimontes e que foi prefeito de Montes Claros no período de 1989 a 1992. Foi responsável por grandes avanços nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento econômico de Montes Claros.

As informações são do Portal O Norte