Montes Claros – Servidores do HUCF participam de Pesquisa de Clima Organizacional realizada pela Empresa Júnior Unimontes

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de outubro de 2020.

Montes Claros – Com o objetivo de implantar melhorias, medir a satisfação de seus colaboradores e oferecer um ambiente de trabalho mais agradável e produtivo, o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros, realiza junto aos servidores, através da Superintendência e diretorias, a Pesquisa de Clima Organizacional (PCO), em parceria com a Empresa Júnior Unimontes (EJU).

A pesquisa, em formato online pelo formulário Google está disponível até o dia 11 de novembro.

Todos os servidores do Hospital Universitário podem participar da pesquisa. As respostas são de natureza confidencial e ajudarão a equipe da EJU a apontar as áreas que precisam de melhorias no âmbito hospitalar. Após avaliação dos resultados da pesquisa, serão desenvolvidos planos de ações de melhorias.

Príscilla Isabella Barros de Menezes, superintendente do HU, comenta como o questionário pode melhorar o ambiente de trabalho. “A pesquisa de clima é uma ferramenta gerencial e através dela, a gestão consegue fazer uma análise do relacionamento do servidor com o ambiente de trabalho e com os outros colaboradores. São perguntas que avaliam a atuação do servidor e suas rotinas até a relação de trabalho com seus colegas de setor. Com os resultados da pesquisa saberemos quais os pontos que precisam ser melhorados aqui no HUCF”.

Ela ainda fala que a participação dos servidores é fundamental para provocar modificações. “A opinião e sinceridade dos servidores é essencial para que as mudanças sejam feitas, pois quanto maior for a colaboração deles, mais fidedigno será o resultado da pesquisa”.

Paula Ribeiro, diretora de projetos da EJU, relata como surgiu a parceria da Empresa Júnior com o HUCF. “Diante das demandas apresentadas pelas diretorias do HU, diagnosticamos a necessidade de uma Pesquisa de Clima Organizacional, a fim de identificar atributos de satisfação dos funcionários com base no ambiente em que trabalham, para que, a partir disso, pudessem ser desenvolvidas dentro do hospital estratégias de melhoria no ambiente”.

Além disso, de acordo com a diretora de projetos, “a expectativa é que a pesquisa resulte em melhorias na comunicação da empresa como um todo, nas condições de trabalho, no desenvolvimento profissional, na gestão do conhecimento, no relacionamento entre a diretoria e os demais servidores e, principalmente, na qualidade do ambiente organizacional”.

Ana Luiza de Souza Fonseca, diretora de Marketing e Relações Públicas da EJU, disse que “essa pesquisa ajudará a trazer uma qualidade maior no ambiente de trabalho, além de um melhor atendimento aos pacientes. “O trabalho proposto é fundamental para desenvolver estratégias de melhoria no clima organizacional do HUCF, proporcionando uma noção mais clara e realista sobre o nível de satisfação profissional de seus colaboradores, buscando melhorias constantes e fortalecendo pontos positivos da equipe. Com um grupo de trabalho mais forte e unido, o atendimento aos usuários será ainda melhor”.

Ela complementa descrevendo o trabalho desenvolvido pela Empresa Júnior da Unimontes. “Nossa empresa presta serviços de gestão organizacional e desenvolve projetos de consultoria para empresas, entidades e sociedade em geral sob a supervisão de professores e profissionais especializados”.

Conheça mais sobre a EJU

A Empresa Júnior UNIMONTES – EJU é uma associação civil sem fins lucrativos, sediada no Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro da Universidade Estadual de Montes Claros.. Fundada em 28 de abril de 1993, a empresa possui 27 anos de atuação.

Segundo Ana Luiza de Souza Fonseca, o intuito da criação da Empresa Júnior Unimontes é proporcionar ao estudante a aplicação prática de conhecimentos teóricos adquiridos na academia. Dessa forma, a EJU apoia o acadêmico em sua formação, buscando capacitá-lo para o mercado de trabalho e ainda intensifica o relacionamento entre empresa e universidade.

A EJU tem caráter de uma empresa real, com Diretoria Executiva, Conselho de Administração, e estatuto próprio.

Para saber mais sobre a EJU, os contatos são: e-mail: eju@unimontes.br ou por telefone: (38) 9 8829-6259.