* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

A estrada é o novo normal: 4 destinos brasileiros para viajar à moda antiga

Embora a tecnologia amplie possibilidades de escolha por turistas, ainda é possível visitar para alguns lugares de um jeito analógico.

O Brasil é internacionalmente reconhecido pela diversidade de paisagens e biomas em seu território. Sua extensa costa litorânea contêm inúmeras praias paradisíacas, ilhas e rios, além de chapadas, cachoeiras, cânions, serras, florestas, campos e matas.

O desenvolvimento da internet e, mais recentemente, das redes sociais, disseminou sites que permitem aos visitantes obter mais informações sobre o destino escolhido, analisando mais opções de hospedagens, trajetos e passeios. O uso de aplicativos de localização via GPS substituiu os livros com mapas, usados pelos viajantes décadas atrás.

Contudo, mesmo com toda a tecnologia, ainda é possível viajar com segurança à moda antiga, com mais flexibilidade e menos passeios com horário marcado. Confira alguns lugares onde isso é possível.

Cidades históricas mineiras

Para quem adora conhecer lugares históricos, repletos de construções antigas, com arquitetura no estilo rococó e barroco, as 12 cidades históricas de Minas Gerais são ótimas. Entre as principais, recomendam-se Tiradentes, São João Del Rei, Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Diamantina.

Comece por São João Del Rei, onde é possível ver diferentes estilos arquitetônicos, desde o neoclássico até o barroco e o moderno. Além da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar e da Igreja Nossa Senhora do Carmo, é possível visitar o túmulo de Tancredo Neves e alguns lugares por onde passou Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira.

Em seguida, vá até Congonhas, conhecida como cidade dos profetas, por abrigar o maior acervo de obras do escultor Aleijadinho, feitas em pedra-sabão. Uma das principais são os doze profetas em tamanho real, esculpidos por ele e tombados pela UNESCO como patrimônio cultural da humanidade. Na cidade, também é possível encontrar as seis capelas que integram o Jardim dos Passos.

Por fim, conheça Ouro Preto, talvez, a mais famosa das cidades históricas mineiras. Situada em uma das principais áreas do ciclo do ouro, a cidade foi fundada em 1711 e chegou a ser capital de Minas Gerais. Em 1980, foi tomada pela UNESCO e considerada o primeiro patrimônio brasileiro inscrito na Lista de Patrimônio Mundial.

Itacaré, Maraú e Boipeba

A Bahia é um dos locais mais visitados por turistas nacionais e estrangeiros, abrigando uma variedade de lugares lindos para conhecer. O Sul do estado possui algumas regiões litorâneas paradisíacas, como Itacaré (famosa por suas belas ondas), Península de Maraú (com areias brancas e manguezais) e ilha de Boipeba (com águas cristalinas e regiões com mata mais fechada).

Estando na Bahia, comece por Itacaré, vá para Maraú e termine em Boipeba. Não é possível entrar com automóvel na ilha, por isso, se estiver de carro, deixe-o em algum estacionamento no município de Valença, onde o ferry boat que leva os visitantes para a ilha está disponível. Como a Bahia é um estado com território vasto, vale alugar um carro para se deslocar com mais facilidade entre esses lugares.

Chapada dos Veadeiros

Saindo de Brasília, vá até à cidade de Alto Paraíso, famosa por receber óvnis. Ali, existem diversas cachoeiras lindas, como a da Loquinha, Almécegas, São Bento e dos Couros, para a qual é preciso o acompanhamento obrigatório de um guia turístico. Ao fim da trilha da Cachoeira dos Couros, há um grande cânion com uma vista espetacular.

Em seguida, uma boca dica é ir para o município de Cavalcante, localizado a cerca de duas horas de Alto Paraíso. Procure deixar o carro próximo ao início da trilha que leva até às cachoeiras de Santa Bárbara e Barbarinha, que impressionam pela água azul turquesa. Ao fim do dia, escolha entre dormir em Cavalcante ou voltar para Alto Paraíso, onde existem algumas opções de bares e restaurantes.

Jalapão

Localizado a 180 quilômetros de Palmas, o Parque Estadual do Jalapão é um ótimo destino para quem gosta de praticar ecoturismo. Com uma área com mais de 34 mil km, ele engloba sete municípios e é o lugar mais visitado do Tocantins, com áreas de alto declive e uma rica vegetação, que transita entre cerrado, caatinga e cenários que remontam às savanas.

A fauna também impressiona, pois, essa área abriga animais raros, como araras e lobos. Como um lugar ainda pouco conhecido por turistas brasileiras, o Jalapão possui chapadas, corredeiras, cachoeiras e rios de águas cristalinas, além de dunas que podem alcançar 30 metros de altura. Rio Novo, Cachoeira da Velha e Prainha do Jalapão são alguns pontos imperdíveis para conhecer.