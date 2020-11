* Por: Jornal Montes Claros - 4 de novembro de 2020.

Estudantes terão mais tempo para renovar contrato do Fies

Se você é universitário que conta com FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, para pagar o curso e perdeu o prazo para renovar o contrato, atenção! O prazo foi prorrogado. Agora você terá até o dia 30 deste mês para fazer a renovação.

Para isso, basta validar no SISFIES- que é o Sistema Eletrônico do Fies, as informações repassadas pela faculdade em que estuda. Mas se, por exemplo, você precisar mudar itens do contrato como o fiador, será necessário levar ao banco, os documentos que comprovam as modificações.

Esse também é o prazo para pedir a transferência integral do curso ou da instituição de ensino; e ainda solicitar aumento do prazo de utilização do financiamento, do segundo semestre deste ano, se for do seu interesse.

A decisão de aumentar os prazos referentes ao Fies foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (03).

Para quem não sabe, os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. Atualmente, existem dois tipos de financiamentos: o Fies e Programa de Financiamento Estudantil, conhecido com P-Fies, criado em 2018. O primeiro é destinado aos estudantes que têm renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa.

Já o P-Fies é voltado para universitários com renda familiar de 5 salários mínimos e sobre ele podem incidir juros. Neste caso, os recursos vêm dos fundos constitucionais e bancos privados.