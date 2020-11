Montes Claros – Jovem é preso suspeito de agredir ex-namorada em Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de novembro de 2020.

Montes Claros – Um jovem de 22 anos foi preso após agredir e tentar matar a ex-namorada, de 21 anos , na Vila Regina em Montes Claros.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), é que a PM chegou ao local depois de receber uma denúncia de que a vítima estava sendo espancada dentro de uma casa.

A jovem mulher contou aos PMs que procurou o ex para conversar e manteve relação sexual com ele. Após o ato, o homem tentou asfixiá-la com um fio de carregador de um notebook e a agrediu com vários socos no rosto.

Ainda de acordo com a PM, as agressões duraram cerca de sete horas e a vítima foi ameaçada de morte com uma faca e teve o cabelo cortado pelo ex. A mulher contou também que durante as agressões, o homem afirmava que iria transportar o corpo dela em um carro e jogaria em uma vala, que já havia sido aberta.

O agressor tentou fugir pulando uma janela e subiu no telhado, onde saltou o muro de uma casa vizinha, com concertina e cerca elétrica. Os policiais cercaram o imóvel e conseguiram efetuar a prisão.