Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de novembro de 2020.

Empresta anuncia a compra da Rede de Franquias YPY Soluções

Com a compra, a Empresta contará com mais de 90 lojas em todo o Brasil.

Nesta sexta-feira, 06 de novembro de 2020, a Empresta anuncia a compra da empresa YPY. Com a aquisição, a empresa contará com mais de 90 lojas em todo o país. A compra faz parte do plano de expansão da Empresta para 2020 e reforça o posicionamento que já era dominante em Minas Gerais e na região nordeste do Brasil, além de dar entrada em mais dois estados brasileiros.

Segundo o CEO da Empresta, Alexandre Caixeta, a compra representa “a consolidação do crescimento da empresa, seguindo o nosso plano estratégico de total foco ao cliente”.

A Empresta, que já contava com lojas em oito estados do país mais o Distrito Federal, agora também estará presente no Pará e na Bahia. Porém, como destaca o sócio e diretor comercial da empresa, Wesley Gomes, “esse é um grande passo para o nosso crescimento, mas não é o último. Para 2021 planejamos a abertura de mais 50 lojas em todo Brasil”.

Alexandre destaca ainda que o objetivo é que a Empresta seja a maior empresa de crédito do Brasil. “Isso já acontece em todas as cidades que estamos inseridos”. Um dos principais diferenciais da empresa é a excelência no atendimento que faz com que haja uma fidelização natural dos clientes e proporciona um forte reconhecimento da marca.

O sócio e diretor de Marketing e TI da Empresta, Fernando Lúcio, explica que uma das frentes da empresa é “continuar ampliando sua presença física consistentemente para servir o cliente, com lojas de atendimento e estrutura diferenciada do que é encontrado no mercado”.

A outra frente é oferecer ao cliente final e ao franqueado Empresta uma estrutura omnichannel, que consiste em fazer com que a experiência nos diversos canais de compra e comunicação da empresa seja a mesma. “Somos os únicos no mercado de consignado no Brasil a trabalhar com essa estrutura, que é baseada em tecnologia proprietária eficiente e focada em benefícios reais ao cliente”.

Fernando ainda ressalta que o investimento da empresa em tecnologia da informação duplicou no ano de 2020. “Pretendemos seguir com esse aumento para 2021 com um único propósito: entregar uma experiência cada vez melhor para nossos clientes, tecnologia de ponta e inteligência de mercado para nossos franqueados”.

Sobre a Empresta

Há 25 anos no mercado financeiro, a Empresta possui o objetivo de oferecer as melhores soluções de crédito para seus clientes. Para isso, é parceira dos principais bancos, e oferece crédito consignado de maneira fácil e rápida com as melhores condições do Brasil.

Com a aquisição da Rede YPY, a Empresta está presente em dez estados e o Distrito Federal, possui mais de 90 unidades, entre lojas próprias e franquias, em todo o país e já tendo atendeu mais de 1 milhão clientes, e. São mais de 700 pessoas engajadas em entregar uma experiência inovadora para os clientes.

Como parceira da Associação Brasileira de Franchising (ABF), conquistou consecutivamente Selo de Excelência em Franchising e já recebeu mais de 80 prêmios de bancos parceiros em campanhas de Qualidade e Vendas.

Redes sociais

Para acompanhar o que acontece na Empresta ou receber dicas sobre o mercado financeiro, siga nossas redes sociais:

YouTube: Empresta Bem Melhor

Linkedin: Empresta Bem Melhor

Instagram: @emprestabemmelhor

Blog: Blog Empresta