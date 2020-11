Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de novembro de 2020.

MRV abre negociação com fornecedores Mineiros

O ciclo positivo da construção civil segue a todo vapor. Com as vendas em alta de imóveis no país, as construtoras já intensificam os novos lançamentos. Com isso, postos de trabalhos e contratações de novos fornecedores também estão sendo gerados. A MRV, plataforma líder de soluções habitacionais, por exemplo, está buscando no mercado novos parceiros para atuarem em suas obras em Minas Gerais.

O foco desta vez são os prestadores de serviços de engenharia na categoria de mão de obra. Na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro, a MRV realizará um evento online com as empresas para um bate-papo individual, o objetivo é conhecer melhor os fornecedores. As empresas interessadas devem entrar em contato por meio do e-mail martins.ana@mrv.com.br. No assunto da mensagem, inclua “Novos parceiros MRV” e a categoria de serviços da empresa.