* Por: Jornal Montes Claros - 12 de novembro de 2020.

Aplicativo Saúde Digital MG – Covid-19 ganha novas funções

O aplicativo Saúde Digital MG Covid-19, disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais à população, oferece duas novas funcionalidades.

Os serviços para pessoas cadastradas, já ativos, são: consulta com psicólogos da equipe sem a necessidade de passar, antes, por consulta médica e o Bot, simulador de ação humana padronizada, que vai monitorar as pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou positivados de covid-19.

A plataforma de telemedicina, cuja licença foi doada temporariamente ao Estado pela empresa Techtools, atende a população, gratuitamente, desde maio. Até agora, aproximadamente 60 mil downloads foram feitos, mais de 25 mil pessoas se cadastraram, e quase 3 mil usuários fizeram consultas por vídeo.

Para o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, a experiência com a telemedicina é de grande valor. “O aplicativo é uma das muitas ferramentas que utilizamos no enfrentamento à pandemia de covid-19. Sua eficiência garante que muitas pessoas, especialmente do grupo de risco, não precisem sair de casa, o que diminui filas, aglomerações e desafoga o sistema de Saúde”, explica.

Agilidade

O atendimento com psicólogos pelo aplicativo era, até então, direcionado por médicos e enfermeiros. A partir de agora, o usuário poderá agendar consulta diretamente com o profissional, o que facilitará o acesso para o paciente. “A ação é bem-vinda para a equipe da Psicologia por agregar valor ao atendimento. E sendo uma demanda da própria pessoa, conseguimos ter mais efetividade no atendimento, ajudando na melhoria emocional dos pacientes”, reforça a coordenadora dos psicólogos voluntários que atendem pelo aplicativo, Nazareth Ribeiro.

O Bot, outro novo recurso da plataforma, atua em conjunto com o Painel de Monitoramento de Contatos de Casos Suspeitos e Confirmados de Covid-19, ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que visa a interrupção da cadeia de transmissão da doença, reduzindo o contágio e o número de casos de covid-19 no estado.

Por meio de uma planilha preenchida pela Atenção Primária à Saúde de cada município, todas as pessoas que tiveram contato com outras, com suspeita ou positivadas para a covid-19, são identificadas e monitoradas pelo aplicativo, sob coordenação da equipe de Saúde, durante 14 dias ou até que o contato manifeste sintomas.

Como acessar

O Saúde Digital MG -Covid-19 pode ser baixado em dispositivos Android e IOS. Feito o download, o usuário faz o próprio cadastro e de outras pessoas, favorecendo àqueles que não dispõem da tecnologia. De forma intuitiva, o cidadão responde às perguntas, em uma autoavaliação, que o direciona para uma consulta médica ou para outros encaminhamentos. Cada pessoa pode e deve se autoavaliar sempre que tiver dúvidas sobre sua condição de saúde.