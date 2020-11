Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de novembro de 2020.

Maraisa posa de biquíni vermelho em frente ao piano e surpreende internautas

Maraisa, 32, duo de Maiara, chamou atenção de fãs e internautas ao publicar imagens em que aparece usando um biquíni vermelho em frente ao piano. A cantora sertaneja postou os cliques sensuais em suas redes sociais neste domingo (15).

Sem legenda, a artista conquistou milhares de comentários, todos elogiando sua boa forma física. “Acho que tô indo pro hospital porque você me deu um tiro de beleza”, escreveu um perfil de fã clube das cantoras. A influenciadora e personal Mayra Cardi, também elogiou a sua ex-cliente: “O Deus meu”, afirmou.

A dupla de irmãs Maiara e Maraisa realizaram o programa de emagrecimento de Mayra Cardi, assim como Anitta e outras famosas. Em apenas dois meses, ambas perderam juntas cerca de 18 kg. Nas redes sociais, Maraisa chegou a comentar sobre a mudança radical e negou que ela e sua irmã teriam usado remédio para emagrecer. “Aqui a luta é grande. Não fecha a boca não para você ver?”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Não é de hoje que a dupla Maiara e Maraisa tem chamado a atenção pela transformação estética dos últimos dois anos. Em entrevista à “Folha de S.Paulo”, em agosto deste ano, as cantoras sertanejas comentaram sobre o assunto e afirmaram que a mudança não aconteceu devido algum tipo de pressão.

“Foi uma busca pela saúde, de estar bem com nós mesmas. Houve um momento em que a gente não se cuidava. Maiara saía do palco com dor no corpo”, disse Maraisa. “Nosso ritmo de vida é muito acelerado, sentimos que se continuássemos daquele jeito não ia dar para seguir realizando a nossa paixão que é cantar.”

No âmbito da vida amorosa, recentemente Maraisa confirmou o novo namoro com o médico Artur Queiroz Amaral. Através de uma foto no Instagram, o casal posou juntos em um clique romântico. A sertaneja não estava solteira antes de Amaral, ela terminou o relacionamento que tinha com o cantor Fabrício Marques, que forma dupla com Henrique.