Decoração econômica: dicas que vão te ajudar a gastar menos

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de novembro de 2020.

Economize energia e deixe a sua casa mais bonita

Você sabia que além de deixar o ambiente mais bonito, a decoração também pode te ajudar a economizar energia? Sim, isso é possível! E não é preciso gastar tanto, basta conferir as nossas dicas e colocá-las em prática.

Juntar beleza e economia é um dos objetivos da decoração no mundo atual. Existem diversas maneiras de diminuir a conta de luz da sua casa, como mostraremos abaixo. Confira:

Aposte em ar-condicionado com tecnologia Inverter

Existem diversos tipos de ar-condicionado no mercado, então a nossa dica é evitar os modelos convencionais e optar por aparelhos com a tecnologia Inverter. Diferentemente de outros modelos, um ar-condicionado com essa tecnologia pode gerar uma economia de até 70% na conta de luz.

A melhor opção do mercado são os modelos Split Inverter. Além de possuírem a tecnologia, eles ocupam menos espaço, e não é necessário fazer buracos na parede. Isso traz um visual mais limpo para a sua casa.

LEDs, paredes de cores claras e espelhos para economizar

Outra forma barata de economizar energia com decoração é apostar em opções simples para diminuir a necessidade de iluminação residencial durante o dia. A primeira dica é substituir lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que têm maior durabilidade e consomem menos eletricidade.

Pintar as paredes com cores claras também é uma boa dica para economizar em iluminação. Paredes brancas, por exemplo, podem ajudar a refletir a luz que entra pelas portas e janelas do imóvel. Usar espelhos pela casa também é uma boa opção para ampliar a luminosidade.

Use espelhos nas paredes ou coloque-os em móveis para que eles tenham a mesma função das primeiras, refletindo a luz por toda a casa. Isso diminui a necessidade de manter as luzes acesas durante o dia e reduz o consumo pela noite.

Use dimmers para controlar a intensidade da luz

Uma forma de decoração econômica e funcional é o uso de dimmers, que são dispositivos de controle de luminosidade, regulando intensidade da luz pela casa. Isso deixa o ambiente mais aconchegante e diminui o consumo.

Os dimmers são boas opções para locais como lavabos, halls e corredores. Nesses lugares, não há tanto movimento, por isso, pode haver uma luz de menor intensidade.

Não deixe aparelhos em stand by

Outra excelente dica para gastar menos energia é evitar deixar aparelhos em stand by. TVs, aparelhos de som, computadores e notebooks não podem ficar ligados na tomada se não estão em uso.

Isso porque esses aparelhos continuam consumindo energia quando estão em stand by, ou seja, não estão sendo utilizados. Muitas pessoas acabam deixando esses aparelhos na tomada após o uso e durante a noite.

Isso representa um gasto desnecessário na conta de luz. A dica é sempre tirar os aparelhos da tomada após o uso. Faça isso e você verá que a sua próxima conta de luz virá com valor bem menor do que a anterior.

Não coloque o fogão ao lado da geladeira

O calor pode fazer com que a geladeira gaste mais energia. Por isso, esse eletrodoméstico não pode ficar exposto ao sol e nem ao lado do fogão. As altas temperaturas ajudam a esquentar a geladeira e fazem com que ela tenha mais trabalho para manter a temperatura ideal e refrigerar alimentos e líquidos.

Assim, toda vez que você liga o fogão, a temperatura da geladeira aumenta e a máquina precisa gastar mais energia para voltar à temperatura correta. Por isso, a dica é deixar esses eletrodomésticos o mais longe possível na sua cozinha.

Use fotocélulas e luminárias solares

As fotocélulas acendem somente à noite, e isso ajuda a economizar energia em casa. Estes itens são excelentes para jardins e varandas. Outra boa ideia para iluminar ambientes externos são as luminárias solares, que conseguem armazenar a energia do sol ao longo de dia e acendem à noite sem consumir nada de eletricidade.