* Por: Jornal Montes Claros - 21 de novembro de 2020.

MG – AMIS lança 1ª feira virtual do segmento supermercadista em Minas Gerais

MG – Novos momentos exigem novas ideias. Partindo dessa máxima, a Associação Mineira de Supermercados (AMIS) lança o Conexão AMIS – Supermercados em Foco, primeiro evento virtual com feira de negócios e convenção para o segmento supermercadista. Destinado a empresários e profissionais do ramo em todo o estado, o evento será realizado nos dias 25 de novembro a 2 de dezembro em ambiente virtual. O Conexão AMIS tem apoio do Governo de Minas e da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

Na feira virtual, são 40 expositores, principalmente empresas fornecedoras do setor supermercadista, incluindo as maiores indústrias de alimentos do País. Na feira virtual, os estandes são montados em formato tridimensional, o que permite ao visitante conhecer os produtos, relacionar-se com as marcas, baixar material ou falar instantaneamente com a equipe comercial do expositor.

Como forma de sobrepor aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, o Conexão AMIS foi criado para propiciar aos supermercadistas e fornecedores a possibilidade de participar de um evento rico em conteúdo e relacionamento comercial de forma confortável e prática, já que pode ser visitado de qualquer lugar que tenha boa conexão de internet. É também uma forma de suprir em parte a ausência dos eventos presenciais.

Tradicionalmente, a AMIS realiza dez eventos regionais presenciais no interior. Em 2019, por exemplo, o Congresso e Feira de Supermercados do Interior (Superinter) com foco nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, reuniu, em dois dias, 5,78 mil participantes num evento com palestras, debates e uma feira com 147 expositores. O Super Encontro Varejista (Sevar), também em dois dias, foi organizado nas cidades de Divinópolis, Ipatinga, Juiz de Fora e em Pouso Alegre, com público médio de 2,2 mil participantes entre supermercadistas, fornecedores e profissionais desses setores.

Outro evento presencial, mas com foco local e duração de uma tarde, o Líderes do Varejo, foi realizado em Caratinga, Montes Claros, Paracatu, Poços de Caldas e Uberaba, com média de participação de 250 pessoas.

Em 2020, apenas o Líderes do Varejo em Caratinga foi realizado, no dia 10 de março, antes de anunciada a pandemia do novo coronavírus. A não realização desses eventos de forma presencial traz ainda mais relevância ao Conexão AMIS.

Qualificação profissional

Essas atividades organizadas pela AMIS significam para muitas pequenas empresas, especialmente no interior, a única oportunidade durante o ano de ter um encontro de qualificação profissional e relacionamento comercial para diretores e toda a equipe de colaboradores. E com mais uma vantagem: de estar próximo e com baixo investimento.

Além da feira virtual, o Conexão AMIS oferece aos participantes palestras, debates e interação com especialistas em economia, varejo, tecnologia e todos os assuntos relativos ao segmento supermercadista da atualidade. É uma grande oportunidade para quem quer adquirir mais conhecimento sobre o setor sem precisar se ausentar da empresa.

Relevância do setor

O segmento supermercadista mineiro é composto de 7,3 mil lojas, que empregam diretamente 205,4 mil pessoas. É o segundo maior mercado do ramo no País, com participação de 11,3 % no setor nacional. Em 2019, registrou crescimento de 4,22% e atingiu faturamento de R$ 37,3 bilhões. No primeiro semestre de 2020, a expansão foi de 9,3% nas vendas.

Toda a programação, nome das empresas participantes e as formas de acesso estão em www.conexaoamis.org.br