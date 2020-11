Saiba quais são os melhores modelos de mochila para viagem

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de novembro de 2020.

A escolha ideal depende da finalidade e de quanto peso você pretende carregar.

As mochilas são um tipo de bagagem prática que ganham cada vez mais o gosto

dos viajantes. Com as pequenas, o passageiro que vai fazer viagens curtas pode

embarcar primeiro no avião. Com as grandes, é possível acomodar de tudo para

viagens mais longas.

Se você vai planejar uma viagem, escolher o modelo ideal para o roteiro que

pretende fazer é essencial para garantir o seu conforto e também prevenir dores e

lesões que o uso incorreto ou excesso de peso podem causar.

Seja para fazer um mochilão, seja pela praticidade de levar poucas coisas em uma

viagem curta ou que vai exigir muitos deslocamentos, é importante analisar alguns

fatores.

O primeiro é se você está mesmo preparado para viajar levando somente uma

mochila. Se você precisa levar roupas formais, como numa viagem de trabalho ou

para um destino luxuoso, considere levar outro modelo de mala.

É mesmo uma mochila que você quer? As dicas a seguir vão te ajudar a escolher

uma que seja perfeita para as suas necessidades.

O tamanho ideal

Como uma das principais intenções de quem vai viajar com uma mochila é ser

prático, quanto menor, melhor. No entanto, esse tamanho tem tudo a ver com as

suas necessidades. A ideia é que ela seja o menor possível para caber tudo o que

você precisa levar.

O seu peso também precisa ser levado em conta na hora de escolher a litragem da

mochila. O ideal é que ele não passe muito de 15 a 20% do seu peso. Para carregar

mais do que isso, o viajante precisa ter bom condicionamento físico.

Os mochilões, de 60 ou 70 litros, já são mais difíceis de carregar, mas podem ser

recomendados para quem vai fazer trilhas longas e precisa levar material de acampamento. Nesses casos, é fundamental usar uma mochila bem firme, com boa

distribuição de peso e que prenda nas costas, no peito e na cintura.

Antes de avaliar a relação litragem/peso é preciso pensar no que você vai carregar.

Alguns objetos ocupam pouco espaço e pesam pouco, enquanto outros pequenos

podem pesar bastante. Em geral, para cada 5 litros, a mochila suporta um quilo. Ou

seja, uma mochila de 50 litros costuma suportar bem 10 quilos.

O melhor tipo

A maior parte das marcas coloca nas especificações da mochila para que aquele

modelo é indicado: carregar peso, caminhar, ambientes urbanos, natureza, prática

de esportes, etc. Elas existem por um motivo e é bom que você considere as suas

necessidades e olhe para essas indicações.

Também é preciso avaliar a qualidade do material. Nem sempre a mochila mais

cara é a mais durável, mas desconfie daquelas que custam muito mais barato que

as outras com mesma indicação e capacidade. Como saber? Uma forma é verificar

a garantia e outra é procurar avaliações de quem já usa aquele modelo.

Os detalhes

Após definir finalidade e peso, é hora de se atentar para os detalhes. Um deles é a

abertura. Muitos mochilões possuem apenas uma na parte superior, o que pode

tornar muito difícil acessar aquele objeto que ficou no fundo da mala. Prefira aquelas

que tenham várias aberturas, inclusive uma frontal.

A quantidade de compartimentos internos e externos também é um fator importante.

Essas separações são fundamentais para manter a mala organizada, especialmente

se você vai fazer uma viagem longa. Bolsões ou tiras também são ótimos para

carregar roupas molhadas ou pendurar coisas que você adquira pelo caminho.

Se você costuma se hospedar em ambientes compartilhados, como hostels e

campings, é fundamental pensar também na segurança dos seus itens. Para isso, a

mochila precisa ter zíperes que possibilitem trancá-la com um cadeado.

Outros detalhes importantes são impermeabilidade, alças ajustáveis e possibilidade

de comprimir a mochila quando não estiver utilizando toda a sua capacidade.

Analisando tudo isso, você certamente fará uma boa escolha.