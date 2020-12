Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de dezembro de 2020.

Vivo Valoriza: Vantagens de ser cliente Vivo

A operadora Vivo tem uma enorme cobertura em todo país, sendo usada por muitas pessoas. Mas você, que é cliente Vivo, já ouviu falar no programa Vivo Valoriza? Sabia que a operadora oferece inúmeras vantagens para quem está cadastrado neste programa de vantagens?

Se a sua resposta foi não, fique ligado. Neste conteúdo, você vai entender como funciona o programa, quem pode participar, como e onde usar os benefícios e muito mais!

Como funciona o Vivo Valoriza?

O programa Vivo Valoriza é uma forma de a operadora valorizar o relacionamento com seus clientes, oferecendo vantagens exclusivas por meio do acúmulo de pontos. Usando os produtos e serviços Vivo, você pode trocar seu saldo por descontos e benefícios diversos.

Para acumular pontos, basta pagar a sua fatura, utilizar os cartões de crédito da Vivo, obter o bônus de aniversário após se cadastrar (cada ano de aniversário garante 100 pontos a mais que o ano anterior). Ou seja, quanto mais tempo de cadastro, mais pontos você consegue acumular. Os pontos são válidos por 36 meses (3 anos).

Quem pode participar?

Todos os clientes Vivo Controle e Vivo Pós Pago podem se cadastrar e participar desse programa exclusivo de vantagens. Quanto mais produtos e serviços da Vivo você conseguir utilizar, mais pontos você consegue acumular para trocar. Clientes Vivo Pré não podem participar do Vivo Valoriza.

Como cadastrar-se no Vivo Valoriza?

É muito simples e existem 3 formas de fazer isso: pelo app Meu Vivo, por SMS ou por ligação. Quem é cliente Vivo Pós já está cadastrado automaticamente.

App Meu Vivo:

No app, entre com o seu CPF e a sua senha, caso já tenha se cadastrado. Se não, tenha o seu CPF em mãos e faça o seu cadastro (é rapidinho);

No menu esquerdo, clique em “Vivo Valoriza”;

Clique em “Cadastre-se grátis”;

Confirme seu nome, CPF e e-mail e salve as alterações.

Ligação:

Ligue para *8486 do seu número Vivo;

Siga o passo a passo da atendente virtual;

Tecle as opções que levem você a falar com um atendente;

Informe o atendente que você seja se cadastrar no programa Vivo Valoriza;

Aguarde a confirmação.

SMS:

Envie VALORIZA para 1058 e aguarde;

Selecione a opção CADASTRO para participar do programa;

Aguarde a confirmação.

Quais são as categorias do Vivo Valoriza?

O programa conta com 4 categorias, separadas pelo gasto mensal do cliente com a operadora:

Categoria Silver: até R$149,99/mês, sendo que cada R$1 gasto vale 0,5pts; Categoria Gold: de R$150,00 até R$349,99/mês, sendo que cada R$1 gasto vale 1pt; Categoria Platinum: de R$350,00 até R$999,99/mês, sendo que cada R$1 gasto vale 1,5pts; Categoria V: a partir de R$1.000,00/mês, sendo que cada R$1 gasto vale 2pts.

Lembre-se: a operadora Vivo usa como base o gasto mensal médio dos seus últimos 4 meses para colocar ou retirar você de determinada categoria, combinado?

Como consultar o saldo e resgatar pontos no Vivo Valoriza?

Você deve ter o aplicativo Meu Vivo Móvel, disponível gratuitamente para Android e iOS, ou acessar o site. Após fazer o login, clique na aba VIVO VALORIZA. Aparecerá uma tela com seu saldo de pontos e sua categoria. Para informações mais detalhadas, é só clicar em VER EXTRATO. Outra dica é mandar um SMS com a palavra SALDO para 8011.

No mesmo aplicativo, é possível resgatar os seus pontos. Em VIVO VALORIZA, escolha o tipo de benefício que quer resgatar, siga os passos apresentados na tela e pronto. Você receberá um voucher com um código exclusivo no seu e-mail para apresentar no estabelecimento escolhido e aproveitar o seu benefício. Legal, né?

Quais são os parceiros do Vivo Valoriza?

No app Meu Vivo, você consegue resgatar os seus pontos para usar com os parceiros da operadora. Saiba mais!

Diversão:

Cinemark;



Gastronomia:

Outback;

Rubaiyat;

Abbraccio;

Bullguer;

Cheney;



Compras:

Netshoes;

Marisa;

Livraria Cultura;

Cobasi;

L’Occitane.

Bem-estar:

Buddha Spa;

Espaço Laser;



Viagem:

Latam Travel;

Emirates;

Hilton;

Hotel Zagaia – Eco Resort Bonito.

Como vimos, o programa Vivo Valoriza permite que você aproveite as vantagens de diversas marcas usando os pontos que acumulou ao ser um cliente fiel da operadora. O que está esperando?

Não é cliente Vivo? Fique por dentro desta e outras vantagens conhecendo os Planos da Vivo.