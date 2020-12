Moda praia: inove nas combinações de peças

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de dezembro de 2020.

Confira as principais tendências para os dias quentes, aprendendo a se manter estilosa e elegante de maneira prática.

Predominantemente, a população brasileira mora nas áreas próximas ao litoral. Estima-se que mais de 26% dos habitantes vivam na zona costeira do país. Mesmo aqueles que moram longe costumam aproveitar as férias e os feriados prolongados próximo ao mar.

Quando as temperaturas sobem, o trânsito para o litoral é certeiro, independente da época do ano. Sabendo do amor do brasileiro pelo verão, as marcas criam novas coleções a cada temporada. Saídas de praia, biquínis multicoloridos com cintura alta e maiôs são alguns itens que fazem sucesso.

As tendências mudam e, para acompanhá-las, é preciso estar antenada. A seguir, veja dicas para inovar na moda praia e ficar por dentro das peças que estão em alta.

Tendências

Para montar um visual de sucesso, é necessário apostar nos itens que estão em alta e combinam com o seu estilo. Confira as principais tendências.

Estampa

A estampa é uma das características mais marcantes da moda praia. Por isso, as marcas inovam nesse aspecto todos os anos. Existem opções para todos os gostos: as menores e com cores sóbrias são mais discretas, enquanto os desenhos maiores e coloridos chamam atenção.

Cintura alta

Os biquínis de cintura alta voltaram e estão fazendo sucesso há alguns anos. A modelagem é confortável e eleva a autoestima de muitas mulheres. Além disso, o modelo é estiloso, bastando combiná-lo com chapéu e brincos para sair do visual praiano comum.

Assimetria

Outra tendência que conquistou as mulheres é a assimetria. Biquínis e maiôs com um ombro só são os preferidos das celebridades, trazendo um ar moderno ao look praiano.

Mangas

O maiô ou o cropped com manga é ideal para os dias de pouco sol, pois protege os braços. Além disso, a modelagem sai do visual comum. A versatilidade é mais uma característica fundamental: os maiôs com manga podem ser usados como bodies em composições com shorts jeans, saias ou calças pantacourt.

Biquínis e amarrações

Além de conhecer as tendências, é importante saber inovar o visual usando peças que você já possui. O biquíni, por exemplo, pode ser amarrado de diferentes maneiras, saindo do clássico cortininha. Veja algumas opções.

Sutiã

Um truque usado por muitas brasileiras transforma o biquíni cortininha no estilo sutiã. Para alcançar esse resultado, basta prender a corda do biquíni na parte de baixo, formando duas alças, em vez de amarrá-la em volta do pescoço.

Transpassado no busto

Para fazer esta amarração, passe as cordas em volta do pescoço, como no modelo frente única, e use o excesso de forma transpassada na frente, em formato de X. Complete amarrando a cordinha na parte frontal do biquíni.

Cruzado no busto

Esta opção é prática, estilosa e diferente do modelo transpassado, porque a corda é cruzada antes de passar pelo pescoço, invertendo os lados e formando um X no colo.

Amarração na cintura

Diversas personalidades têm apostado no biquíni com amarração na cintura. Para alcançar esse resultado, basta usar o excesso da cordinha e dar voltas em torno do corpo.

Combinações de sucesso

Após conhecer as tendências e aprender diferentes maneiras de inovar o biquíni cortininha, é importante saber combinar as peças para criar um visual estiloso dentro e fora das praias.

Os shorts jeans, por exemplo, são um coringa no guarda-roupa de pessoas despojadas: ele pode ser usado com o maiô com mangas ou um biquíni assimétrico. As saídas de praia também são clássicos que garantem conforto e estilo durante os dias de sol.

A saia midi e a calça pantalona também são peças que fazem bastante sucesso. Se você quer um visual moderno e elegante, combine esses itens com biquínis de amarração diferente ou modelagens assimétricas. Aproveite para brincar com as cores e combinar diferentes acessórios.