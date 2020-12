Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Cantora de Montes Claros, Karen Nascimento anuncia EP “Etéreo” com o single “Santos Orixás”

Montes Claros – Cantora, compositora e instrumentista mineira, Karen Nascimento reverencia suas raízes na música brasileira e faz uma prece por tempos melhores em “Santos Orixás”. O single anuncia seu primeiro EP solo após integrar projetos como o grupo Acadêmicos do Samba e Fulô do Sertão.

Antecipando “Etéreo”, EP de estreia da cantora Karen Nascimento previsto para 2021, o single “Santos Orixás” faz um canto de saudade e despedidas e uma prece por proteção. A faixa celebra as divindades representadas pela natureza para aproximar os ouvintes de uma elevação espiritual, ao mesmo tempo que conecta ao terreno, ao que faz de nós humanos. A canção mescla referências da MPB e experimental e está disponível nas principais plataformas de streaming.

Ouça “Santos Orixás”: https://smarturl.it/SantosOrixas

“Do toque do atabaque aos sons orgânicos captados da sacada da minha varanda, ela foi composta inspirada na partida das pessoas queridas que tiveram que retornar para sua terra natal devido a inúmeros fatores, dentre eles o medo da pandemia e a vontade de estar perto das pessoas queridas. Com elementos da paisagem sonora, a faixa traz sons dos pássaros como objeto sonoro”, explica Karen.

Ela é também percussionista amadora e pesquisadora no campo cultural, mestranda em Música pela UFMG. Foi integrante do grupo Acadêmicos do Samba, entre os anos de 2011 a 2013, com o qual gravou o disco “Nós, Noel e o Samba”, em comemoração pelos 100 anos do compositor carioca. Tem um trabalho autoral solo e atua como cantora na banda Fulô do Sertão, composta por quatro musicistas, cantoras e instrumentistas, que levam arranjos musicais do forró pé de serra e da música do domínio público mineira e brasileira. Em 2018, participou do projeto “Duetos”, da cantora Leila Britto, juntamente com Mariana Ribeiro, interpretando o clássico “Brasileirinho”, de Waldir Azevedo.

Com “Santos Orixás”, Karen dá o pontapé inicial em sua discografia solo e antecipa o seu primeiro EP. A arte de capa do single, assinada pela artista visual Karla Ruas, traz a imagem do pássaro em uma conexão com a música, com o fluido, o celeste, com o céu e a terra de Oxumaré e com o ar de Oyá, orixá que se relaciona com esse elemento.

A produção musical conta com a parceria de Rafael Carneiro, que possibilitou uma fusão de linguagens musicais, unindo seu conhecimento e experiência das suas vivências musicais a sensibilidade e olhar atento para os sons orgânicos de Karen Nascimento. “A experiência dele como produtor foi muito rica na construção dos arranjos, pensamos juntos como construir a faixa tentando traduzir através dos sons um mantra”, revela a artista.

“Santos Orixás” traz ainda a participação do percussionista Thiago Rapadura, professor de capoeira e notável tocador de atabaque, que acrescentou o timbre desse instrumento tão ancestral e sagrado, um som condutor dos orixás com a leveza e o canto da artista. A faixa já está disponível nas principais plataformas de streaming.

Ficha técnica

Composição: Karen Nascimento

Interpretação: Karen Nascimento

Violão, baixo, percussão, piano e programação: Rafael Carneiro

Atabaque: Thiago Rapadura

Backing Vocal: Rafael Carneiro

Backing Vocal: Karen Nascimento

Produzido, gravado e mixado por Rafael Carneiro no Estúdio Guella Music

Distribuição: Tratore

Ilustração: Karla Ruas

Fotografia: Izabel Novais

Letra

No teu olhar

Vejo estradas

Que eu não sei andar

Caminhos difíceis de se encontrar

Na ciranda da vida

Eu quero dançar com você

A manhã que chegou

Ouço os passarim cantar

Vou nesse voo

E peço pra Oyá

Ventos que possam

Me levar daqui

Orunmilá, Babalaô, Oxumaré, Olorum

Pai Xangô, Santos Orixás

Guardem meu amor

