* Por: Jornal Montes Claros - 11 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Reitor recebe homenagem na PM e defende pacto pelo resgate dos valores humanos e respeito à diversidade

Montes Claros – O reitor da Unimontes professor Antonio Alvimar Souza defendeu que a sociedade precisa unir esforços para resgatar os valores humanos, e que o sistema de educação deve incrementar ações para ensinar, na prática, as pessoas a conviverem com os diferentes, respeitando a diversidade.

O assunto foi predominante no discurso do reitor, como paraninfo, durante a solenidade de conclusão do curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública (CEGESP), da turma de oficiais da Polícia Militar, na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte. “Afirmar que aceita a diversidade, mas adotar a exclusão de determinadas pessoas não é aceitação”, ponderou, em solenidade no auditório da Escola de Formação de Sargento da Academia de Polícia Militar, em Belo Horizonte.

O reitor Antonio Alvimar observou ainda durante o discurso que o conhecimento transformou o mundo nas últimas décadas, mas que esse mesmo conhecimento tem que ter o firme compromisso de resgatar valores humanos, a exemplo da ética, do respeito, da tolerância, da responsabilidade e da compaixão. “Essa missão de educação para diversidade e para o resgate dos valores humanos não pode ser delegada apenas para as escolas e para as universidades, mas precisa ser adotada pela família, pela religião, pelas instituições, pela sociedade em geral”, aconselhou. “Precisamos aprender, também, a conviver com todas as formas de vida existente em nosso planeta”.

CURSO E HOMENAGEM – O CEGESP é um curso de Pós-Graduação lato sensu que tem o objetivo de habilitar os tenentes-coronéis e majores para o exercício de cargos próprios de comando, assessoramento estratégico da corporação e os privativos do posto de coronel, desenvolvendo competências e habilidades para atuação no âmbito da gestão pública de modo proativo, ético e na manutenção dos princípios e valores da instituição.

A turma que prestou homenagem ao reitor é composta de 11 tenente-coronéis e de 16 majores da PM, dois majores da Polícia Militar do Maranhão e um major da Polícia Militar do Estado do Piauí. A trajetória de vida do professor Antonio Alvimar e o compromisso com a sociedade foram os principais fatores que fizeram a turma escolhê-lo como patrono, explicou o chefe do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação da Academia de Polícia, tenente-coronel Ederson da Cruz Pereira.