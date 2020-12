Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2020.

Montes Claros América Vôlei se impõe, mas perde para líder Taubaté pela Superliga

Montes Claros – O Montes Claros América Vôlei jogou bem, pressionou o adversário, mas foi derrotado pelo líder Taubaté, neste sábado (12), pela décima rodada da Superliga 2020/21. Atuando em casa, no interior de São Paulo, o time taubateano superou o Coelho por 3 sets a 1, em parciais de 17/25, 21/25, 25/23 e 26 a 24. Com 13 pontos, o oposto Lucas Borges entrou no decorrer da partida e foi o maior pontuador da equipe americana.

“Hoje, graças a Deus tive a oportunidade de entrar em quadra. Jô estava bem também, mas foi tática da comissão técnica me colocar. Aproveite e ajudei a equipe no máximo e conseguimos morder um set ali. Ficamos boa parte do último na frente, mas deixamos eles chegarem próximo. Então, poderíamos ter aproveitado um pouco melhor aquele finalizinho. Erro acontecem, mas conseguimos jogar bem equilibrado e bater de frente sem deixar cair em nenhum momento do jogo. Mostramos a evolução da equipe, errramos um saque aqui e e ali, mas conseguimos administrar também. A equipe conseguiu jogar mais junta e cada jogo evoluindo mais”, descreveu o atleta.

O jogo

O primeiro ponto do jogo foi do Lucas França, em um bloqueio que começou com um rally. Ainda assim, dois erros de saque americano igualaram o marcador. As equipes foram trocando pontos ao longo do set, quando os donos da casa conseguiram se distanciar após o Moc América não furar o bloqueio. Magoo, por sua vez, alertou os atletas e cobrou capricho no saque. Mas, o Taubaté largou na frente e abriu sete pontos de vantagem, em 20 a 13. Com dificuldades na recepção, o Coelho perdeu por 25 a 17.

Após o intervalo, os paulistas voltaram dipostos a tomar de cara a dianteira. Os norte-mineiros, no entanto, reagiram em seguida e buscaram logo a igualdade. Porém, os taubateanos se colocaram à frente mais uma vez, com o Coelho batalhando para não se perder no jogo. Lucas França se destacou por marcar a maioria dos pontos nesta altura. Apesar disso, dando mais trabalho e errando menos que o set anterior, o alviverde ficou atrás na parcial nos detalhes concluída em 25 a 21.

O terceiro set começou em um nível acima dos anteriores, com alternância no score. Muito concentrado, os montes-clarenses foram mais agressivos, abriram quatro tentos, sendo 10 a 6. Por isso, obrigou o treinador Javier Weber solicitar parada e esfriar duelo. Contudo, o Moc América continuou marcando e esticando a superioridade. Em seguida, teve a diferença encurtada após os anfitriões esboçarem uma reação e empatarem em 21 a 21. Ainda assim, aumentou a marca e fechou em 25 a 23 depois de um ataque pela diagonal do oposto Lucas Borges, diminuindo em 2 a 1.

Já no quarto tempo, o Moc América manteve o ritmo do set anterior e deixou parelho o duelo, com troca na pontuação e ambos pecando no saque. Quando os paulistas viraram e abriraram distância, Fabiano ‘Magoo’ pediu parada a fim de arrumar a casa. A conversa surtiu efeito e a equipe americana voltou a marcar. Para forçar o tie-break, o Coelho se impôs, não se entregou e ficou na cola. Lutando até o final, os americanos igualaram na reta final em 24 a 24, mas não seguraram o ataque oponente e a parcial terminou em 26 a 24 – 3 a 1 no agregado.

Na sequência, o Moc América faz o clássico com o Minas Tênis Clube, domingo (20), às 21h30, no Ginásio Tancredo Neves. A partida terá transmissão da Sportv.