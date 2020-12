Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Papai Noel presente no Montes Claros Shopping de maneira inovadora

Montes Claros – O personagem mais importante do Natal, o Papai Noel, marca presença no Montes Claros Shopping de forma inovadora neste ano.

Por conta da necessidade do distanciamento social pela segurança dos clientes e também da principal figura do Natal, o Papai Noel deste ano será em realidade aumentada e por conversas ao vivo através de chamada de vídeo em tempo real.

A ideia é aproximar o bom velhinho das crianças de uma forma segura e mantendo o encantando e a magia do natal.

O Montes Claros Shopping apostou na tecnologia para encurtar a distância entre o público e uma das figuras mais carismáticas do Natal. É um formato inovador que reflete o cuidado com os funcionários, lojistas, terceiros e consumidores.

Realidade aumentada

Venha tirar foto com o Papai Noel virtual!

A tradicional foto nos corredores do shopping está de cara nova e será feita via aplicativo com leitura de QR Code – ao apontar o celular,

Papai Noel surge em tamanho real interagindo com os visitantes com a dancinha do Tik Tok, a pose clássica do ex-velocista Usain Bolt, tocando guitarra, comendo hambúrguer, distribuindo presentes e em outros movimentos inusitados.Noel aparece para os clientes por meio da Realidade Aumentada. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code impresso nos adesivos instalados nas marcações espalhadas pelo shopping, que o Bom Velhinho surgirá em formato digital e gratuito para todos.

Bate-papo por videoconferência

Cada família tem direito a cinco minutos de videoconferência com o Noel e a ação é totalmente gratuita, até o dia 24 de dezembro.

Para um bate-papo ao vivo, é preciso realizar o agendamento apenas pelo whatsapp corporativo: (38) 99863-8025 durante o horário de funcionamento da ação, de 14h às 16h30 e de 17h às 20h30.

Segurança e conforto

Os protocolos de segurança para entrar nos shopping continuam: a aferição da temperatura, obrigatoriedade do uso de máscara, disponibilização de álcool em diversos pontos do mall.