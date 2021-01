* Por: Jornal Montes Claros - 11 de janeiro de 2021.

Em busca da ‘selfie perfeita’, mulher se pendura em varanda no 11º andar, na Austrália; veja vídeo

Registrar todos os momentos da vida virou um hábito entre as pessoas. O celular sempre está ao alcance das mãos para uma nova foto. Porém, algumas pessoas levam isso muito a sério e acabam se colocando em risco para conseguir fazer uma fotografia elaborada.

Essas atitudes perigosas têm se tornado cada vez mais comum. Nessa semana, um vídeo, publicado pela emissora ‘Channel 9’, mostrando uma mulher se pendurando na parte externa de uma varanda do 11º andar de um prédio para fazer uma selfie, viralizou.

As cenas foram registradas no balneário de Mooloolaba, em Queensland, na Austrália. Em um dos momentos do vídeo, a mulher posa para uma outra, que registra mais fotos.

O flagrante foi feito por um homem hospedado em um hotel em frente. “A próxima foto poderia ter sido no chão. Uma escorregada e ela teria caído”, revelou.

O superintendente da polícia local, Craig Hawkins, afirmou que as duas mulheres podem responder criminalmente pelo ocorrido.

“Elas estão colocando suas vidas em risco por algo tão trivial como uma fotografia. Para mim, simplesmente não consigo compreender por que uma jovem, ou qualquer pessoa, estaria colocando sua vida em risco por algo tão trivial”, explicou Craig.

Confira o vídeo: