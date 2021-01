Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Câmara Municipal de Montes Claros e IFNMG planejam parceria de cooperação mútua

Montes Claros – A reunião realizada nesta quarta-feira (13/01), na Reitoria do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, foi o pontapé inicial de uma parceria para cooperação mútua entre o IFNMG e a Câmara Municipal de Montes Claros. A reitora, professora Joaquina Aparecida Nobre da Silva, e o presidente da Câmara, vereador Cláudio Rodrigues de Jesus, decidiram celebrar um protocolo de intenções entre as duas instituições para formalizar a parceria. O documento deve ser assinado no próximo mês de fevereiro.

O presidente Cláudio Rodrigues explica que a Câmara está se preparando para transferir todos os gabinetes da antiga sede, na avenida João Luís de Almeida, para a nova sede, na rua Urbino Viana, e é preciso informatizar o sistema de gestão de processos. “Essa foi a motivação inicial de nossa visita ao Instituto, no sentido de buscar parceria para a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos adotado pelo IFNMG e por outros órgãos públicos, essencial para viabilizar a modernização e a transparência do legislativo municipal, premissas de nossa gestão à frente da Casa”, justifica.

A reitora Joaquina Aparecida disse que o IFNMG está de portas abertas. “Temos muito a oferecer, a Reitoria e os onze campi. Se o presidente da Câmara está aqui conosco, hoje, é sinal de que estamos cumprindo nossa missão de levar desenvolvimento para nossa região”, acrescentou.

SEI

Durante a reunião, a equipe da Pró-reitoria de Administração apresentou ao presidente da Câmara as principais funcionalidades do sistema, tipos de processos gerenciados, fluxos de tramitação e possibilidades de customização do sistema para se adaptar às necessidades de cada instituição. Entre os ganhos com a implantação do sistema, os servidores do IFNMG elencaram economicidade, agilidade, praticidade, transparência, confiabilidade e eficiência dos processos.

As vantagens do SEI são tantas que, segundo a reitora Joaquina, a implantação do sistema foi uma espécie de divisor de águas no IFNMG. “O antes e o depois do SEI. Foi uma mudança institucional muito grande.” Dentre todas as vantagens do sistema, a reitora destaca como a mais relevante a transparência dos processos e, nesse sentido, parabenizou o vereador Cláudio Rodrigues pela iniciativa de levá-lo à Câmara Municipal de Montes Claros.

O SEI oferece interface amigável e intuitiva e práticas inovadoras de trabalho, tendo como principais características a libertação do paradigma do papel como suporte físico para documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real.

Criado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o sistema foi cedido gratuitamente ao IFNMG por intermédio de Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). A implantação do sistema no Instituto iniciou em 2016 e levou cerca de um ano.

Encaminhamento

Os termos da parceria para suporte na implantação do SEI na Câmara e demais encaminhamentos serão tratados em uma próxima reunião, marcada para o início de fevereiro, quando deve ser assinado o protocolo de intenções.