Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Luislândia discute exploração da Gruta sem Fim

Norte de Minas – O prefeito Juvenal Alves dos Santos, de Luislândia, se reuniu na tarde dessa quinta-feira, 28, com o presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS), José Nilson Bispo de Sá, prefeito de Padre Carvalho, quando conheceu o projeto “Avançar Norte de Minas”, criado para fomentar o desenvolvimento regional e gerar 50 mil empregos na região. Ele fez questão de aderir à iniciativa e pediu a ajuda para viabilizar o principal atrativo de Luislândia, que é a Gruta Sem Fim, que até hoje não conseguiu ser percorrida até o final. O prefeito afirma que existe uma lenda de que essa gruta foi usada por Maria da Cruz, no ano de 1736 quando realizou a primeira insurreição no Brasil contra a Coroa Portuguesa.

O presidente da AMAMS, José Nilson Bispo de Sá afirmou que o seu pedido deverá ser inserido no projeto “Avançar Norte de Minas”, mas que Luislândia deve começar a formar a cadeia produtiva para atrair o turista que desejar conhecer a Gruta Sem Fim, sendo o primeiro passo formar uma cadeia de culinária para oferecer opção ao turista que desejar almoçar ou lanchar na cidade; orientar a população a colocar em prática a gentileza e ainda a formar dois a três guias turísticos para orientar os visitantes. Além disso, estimular os espeleólogos do Norte de Minas a explorarem essa gruta, com o desafio de encontrar o seu fim. Participaram da reunião o secretário-executivo da AMAMS, Ronaldo Soares e o secretário municipal de Administração e Planejamento de Luislândia, Genilson Pereira e o assessor Fernando.