Americana milionária come ração de gatos para não estourar o orçamento mensal

2 de fevereiro de 2021.

Com mais 30 milhões em conta, a norte-americana Aimee Elizabeth leva a sério a expressão mão de vaca. Para não estourar o orçamento mensal, a mulher come até ração para gatos, e oferece a convidados.

Conhecida como a ‘milionária mais econômica do mundo’, a moradora de Las Vegas faz economia em quase tudo dentro de casa.

Mesmo em dias frios de inverno, Aimee só liga o aquecedor a gás para um banho rápido, dirige o mesmo carro há cerca de 20 anos, e se recusa comprar novos eletrodomésticos.

Autora do livro “Pobreza é uma m…”, Aimee chegou a ter um canal no YouTube no qual dava dicas de economias domésticas.