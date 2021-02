Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Cemig realiza modernização de iluminação das escolas públicas de Januária

Norte de Minas – Com o objetivo de levar iluminação de qualidade aos alunos e profissionais da educação da rede estadual pública, a Cemig está substituindo lâmpadas de alto consumo energético por outras de tecnologia LED nas escolas de Januária. A iniciativa, que integra o Programa de Eficiência Energética da companhia, é responsável por garantir um consumo mais eficiente e econômico, reduzindo o desperdício de energia e gastos públicos.

Em Januária, de outubro de 2020 até o momento, 13 escolas já foram contempladas e mais 10 serão atendidas nas próximas semanas. Já foram substituídos 4062 equipamentos, uma média de aproximadamente 312 lâmpadas por escola, sendo que a previsão é de que mais de 8.700 lâmpadas sejam substituídas. Com esta iniciativa, a companhia estima uma economia de cerca de 53% no consumo da iluminação em todas as instituições beneficiadas, além de melhoria na qualidade da iluminação e redução de custos com manutenção e compra de novos materiais desta natureza.

Segundo o Gerente de Eficiência Energética da Cemig, Ronaldo Lucas Queiroz, as novas lâmpadas têm durabilidade superior e diminuem os custos de manutenção das escolas. “Percebemos que muitas das instituições atendidas ainda faziam trocas constantes de reatores. A substituição dos equipamentos elimina essa necessidade”, explica o gerente.

Alinhada ao objetivo de reduzir impactos ambientais, a iniciativa também compreende a reciclagem das lâmpadas ineficientes. Além disso, segundo Ronaldo Queiroz, tais práticas visam incentivar a sustentabilidade no ambiente escolar e propiciar uma sala de aula mais confortável e adequada para o desenvolvimento dos alunos e trabalho dos profissionais da educação.

Programa de Eficiência Energética e educação

Os investimentos da Cemig em escolas devem alcançar, no quinquênio 2018-2022, aproximadamente R$ 44 milhões, considerando a modernização da iluminação de todas as escolas estaduais dentro da área de concessão da Cemig. Ao todo, são 3.398 escolas. Também serão implantadas 125 micro usinas fotovoltaicas em instituições de ensino da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Programa de Eficiência Energética da Cemig, regulado pela Aneel, é responsável por aplicar, conforme legislação, o percentual estabelecido da receita operacional da companhia em ações que promovem o uso racional da energia elétrica e a redução do desperdício desse recurso com foco na sustentabilidade.