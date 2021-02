* Por: Jornal Montes Claros - 25 de fevereiro de 2021.

Clientes apaixonados deixam R$10 mil de gorjeta em restaurante onde ocorreu o primeiro encontro

Já pensou trabalhar em um restaurante e receber R$ 10 mil de gorjeta? Essa “sorte” não é pra todos. Desta vez, por trás da boa ação está um linda e velha história de amor.

Um casal surpreendeu os trabalhadores do restaurante Club Lucky, localizado em Chicago, nos Estados Unidos, ao deixar a gorjeta barriguda depois de comerem no local. Os dois consumiram juntos 137 dólares no jantar, cerca de R$ 723.

Só com o casal, o restaurante recebeu na noite mais de R$ 10.700. Nas redes sociais, o estabelecimento decidiu explicar o motivo da boa gorjeta. Com uma foto da comanda, o Club Lucky contou que os clientes se encontraram pela primeira vez no local, há 20 anos, e desde então, todo ano, eles comemoram o casamento no restaurante.

“Esse cliente teve seu primeiro encontro com sua esposa há 20 anos, aqui no Club Lucky, em 12 de fevereiro. Ele tem retornado todos os anos, no mesmo horário, às 19h30, e na mesma mesa, a número 46”.

Na publicação, os administradores da rede social agradeceram a generosidade e disseram estar honrados em fazer parte da história do casal. “Nós demos a eles uma reserva permanente, sempre nessa época do ano. Somos muito, muito agradecidos por sua generosidade”.

Na conta, os apaixonados clientes deixaram a seguinte mensagem: “Obrigado por 20 anos de boas memórias, comida excelente e serviço excepcional. Saúde para muitos mais”. Fofos!