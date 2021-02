Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 25 de fevereiro de 2021.

Viaje em março e abril com voos promocionais por R$274 ida e volta

Passado o Carnaval e a alta temporada de verão, chega um dos períodos com melhor custo-benefício para viajar. Os meses de março e abril contam com diversas promoções de passagens aéreas para visitar destinos de praia, como Vitória, Rio de Janeiro e Fortaleza, capitais do Sul, como Curitiba e Florianópolis, ou ainda visitar a capital federal e seus arredores do Centro-Oeste.

Nossa equipe garimpou os melhores voos promocionais saindo de Montes Claros e Belo Horizonte para você garantir sua viagem nos próximos meses gastando pouco. Fique esperto pois os assentos promocionais são limitados!

Saindo de Montes Claros, o grande destaque fica por conta do trecho ida e volta com taxas para Belo Horizonte por R$320. Mas também é possível embarcar para São Paulo por R$494 ou Salvador, por R$591. Todos incluindo ida e volta e taxas.

Além de todos seus atrativos culturais, a capital baiana é ponto de partida para explorar o maior litoral do Brasil – com mais de 1100 quilômetros de extensão. Dá para explorar as faixas paradisíacas do sul baiano, como Trancoso e Corumbau, ou Imbassaí e Arembepe, no norte.

Saindo de Belo Horizonte, a principal opção promocional é para São Paulo, por R$274 ida e volta com taxas. Mas destacam-se também os voos para Brasília, por R$294, Curitiba, por R$350 ou Florianópolis, por R$424.

A ilha da magia tem algumas das mais famosas praias do litoral brasileiro, muita badalação e agito. Porém, nem sempre esse é o desejo de quem viaja para descansar. Se o assunto é tranquilidade, o destino também não faz feio. Há inúmeras praias quase desertas, que proporcionam uma tarde de sombra (ou sol) e água fresca aos seus visitantes, tais como Galheta, Moçambique e Praia de Fora.

