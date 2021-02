Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – IFNMG selecionará profissionais e estudantes de TI para bolsa de desenvolvimento de sistemas educacionais

Norte de Minas – O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) publicou nessa quarta-feira, 24/02, o Edital nº 17/2021, do processo seletivo simplificado para bolsistas que vão atuar na execução do Projeto de Desenvolvimento de Sistemas Educacionais. Serão selecionados, para cadastro de reserva, bolsistas para as funções de gestor de projeto, coordenador de projeto e desenvolvedor de sistemas, que serão convocados de acordo com a necessidade da Instituição.

As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas e estarão abertas no período de 02 a 17/03, pelo envio de informações e documentação por e-mail, incluindo a tabela de pontuação, que deve ser preenchida pelo(a) do(a) candidato(a) de acordo com critérios estabelecidos no edital. Essa pontuação servirá de critério para seleção dos(as) bolsistas, que acontecerá em fase única, de caráter eliminatório/classificatório.

A seleção respeitará a proporção de 2/3 do total de vagas para pessoas ligadas ao IFNMG (incluindo docentes e pessoal técnico-administrativo, estudantes regulares, pesquisadores(as) de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da Instituição); as demais vagas serão de ampla concorrência. Para as funções de gestor e coordenador, serão selecionados(as) servidores(as) efetivos(as) do Instituto.

Para cada função, há uma exigência mínima de formação na área de Tecnologia da Informação (TI), conforme discriminado no edital da seleção. Exige-se disponibilidade para cumprir carga horária de 20 horas semanais em trabalho remoto, podendo o(a) bolsista ser convocado(a), pelo(a) coordenador(a) do projeto para reuniões via webconferência, sempre que necessário.

Os(As) selecionados(as) serão remunerados(as) na forma de concessão de bolsas mensais, cujos valores variam de acordo com a função exercida: R$ 1.500 para gestor de projeto; R$ 1.400 para coordenador de projeto; e R$ 1.100 para desenvolvedor de sistemas. Sobre as bolsas de colaboradores(as) externos(as) ao IFNMG incidirão descontos de 11% de INSS, 3% ISSQN e IR, de acordo com a tabela do município. Não haverá incidência de desconto das obrigações tributárias e contributivas (INSS, ISSQN e IR) apenas para servidores(as) efetivos(as) federais da rede de educação.

O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 19/03 e o resultado final, em 26/03. A convocação dos candidatos em primeira chamada será em 29/03.

Todos os detalhes sobre as inscrições e demais informações sobre o processo seletivo constam no Edital nº 17/2021. Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail edital17_2021@ifnmg.edu.br.