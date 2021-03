Quais são as possibilidades de carreira dentro do marketing?

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de março de 2021.

O profissional de marketing é definido como um intermediário entre o desenvolvimento do produto e o aumento do reconhecimento da marca. Campos de carreira como publicidade, relações públicas e administração costumam abordar muito o marketing.

Se você está considerando um emprego na área ou está querendo contratar um profissional especializado nesse segmento, provavelmente deseja saber que tipos de empregos estão disponíveis.

Do gerente de mídia social ao analista de marketing, existem inúmeras opções de carreira neste ramo. Continue lendo para saber a lista de oportunidades de carreira em marketing, bem como para descobrir qual é a certa para você.

O que significa fazer carreira em marketing?

Uma carreira em marketing pode incluir várias funções. Esses empregos podem se dividir basicamente em canais online, como comércio eletrônico e mídias sociais, ou veículos de comunicação mais tradicionais, como televisão, rádio, podcasts, jornais, revistas, etc.

Mas como é o trabalho de marketing? As atribuições desses profissionais nas empresas podem variar de acordo com seu conjunto de habilidades e as necessidades do negócio, como uma empresa de software para loja ou, até mesmo, uma loja de roupas.

Alguns podem estar trabalhando em comunidades de redes sociais, enquanto outros podem veicular anúncios online. A lista de designação de cargos pode variar muito de uma instituição para outra.

Dependendo da função, as carreiras de marketing podem exigir conhecimento de uma empresa de nicho, como uma escola de aviação SP ZL, ou conhecimentos específicos, como comportamento do consumidor, vendas, pesquisa de mercado, análise da concorrência, criatividade, entre outros.

A experiência é importante neste campo, mas a maioria dos empregadores prefere pessoas com um diploma. Os mais comuns são comunicação social, publicidade, relações públicas, jornalismo, administração, etc.

Possibilidade de carreiras em marketing

Se você está pronto para iniciar uma carreira em marketing, certifique-se de pesquisar os tipos de empregos disponíveis em nossa lista abaixo.

Esta é apenas uma pequena lista básica das muitas funções que uma empresa pode ter disponíveis para profissionais de marketing qualificados.

Abaixo estão alguns dos empregos de marketing de negócios por nomes de posição que você pode buscar para saber mais. Mais para frente, falaremos das principais e as que têm mais demanda.

Veja a lista:

Especialista em marketing;

Analista de marketing;

Gerente de redes sociais;

Especialista em otimização SEO;

Gerente de e-mail marketing;

Redator;

Gerente de Produto;

Coordenador de Publicidade;

Gerente de publicidade;

Gerente de Relações Públicas;

Gerente de Marca;

Diretor de marketing;

Gerente de Marketing Digital.

Especialista ou analista de Marketing

Um dos tipos mais comuns de empregos de marketing é o especialista nesta função. Ele projeta e cria campanhas de marketing que apoiam o crescimento dos produtos e serviços de uma empresa de contabilidade para micro empresas, por exemplo.

Ademais, são responsáveis ​​por pesquisar as tendências atuais de marketing e determinar quais tipos de produtos ou serviços são mais procurados pelo consumidor.

Os especialistas em marketing desenvolvem apresentações de vendas e fornecem relatórios com base nas informações coletadas, como tendências, concorrência, novos produtos e preços, entre outros pontos.

Gerente de mídias sociais

O gerente de mídias sociais, como o próprio nome sugere, gerencia a campanha de marketing nas redes sociais de uma empresa. Isso envolve garantir que as contas sejam atualizadas regularmente com conteúdo e postagens relevantes.

O objetivo desse profissional é desenvolver o reconhecimento da marca, bem como gerar leads com foco em conversão de vendas. Eles são responsáveis ​​por envolver ativamente os seguidores e influenciadores dentro dos canais de mídia social.

Esses gerentes rastreiam e relatam tendências e engajamento nas redes sociais, ajustando os esforços de acordo com a necessidade.

Especialista em otimização SEO

O especialista em otimização SEO é responsável por melhorar as classificações dos sites em que trabalha nos principais buscadores da internet, como o Google.

Estes profissionais selecionam palavras-chave apropriadas, além de várias outras práticas, para colocar as páginas de um site nas primeiras posições das buscas das pessoas.

O processo de otimização de sites consiste principalmente em escrever conteúdo centrado em palavras-chave. Eles também garantem que o design e o conteúdo geral de um site aprimore a experiência do usuário, favorecendo o ranqueamento no Google.

Gerente de e-mail marketing

O Gerente de e-mail marketing é responsável pela comercialização de um produto ou serviço por meio de campanhas de email.

Eles também são responsáveis ​​por gerenciar a lista de contatos de email de uma empresa, bem como criar os materiais de marketing que serão enviados a um cliente.

Uma vez que uma campanha de e-mail tenha começado, o gerente responsável por essa área deve avaliar sua eficácia e ajustar as campanhas futuras, conforme os dados são apresentados.

Redator

Os redatores de conteúdo se especializam em fornecer textos relevantes para sites. Eles escrevem postagens em blogs, textos de produtos, chamadas interessantes e outras formas de conteúdo para a web.

O objetivo de um redator de marketing é aumentar o número de visitantes do site, direcionando palavras-chave específicas relacionadas aos produtos ou serviços que sua empresa oferece.

Gerente de produto

Os gerentes de produto supervisionam o desenvolvimento de um produto do início ao fim. Eles criam itens a partir de ideias existentes, benchmarks e desenvolvem novas ideias com base na experiência da indústria e no contato com os clientes.

Esse gerente é responsável por garantir que um produto seja concluído dentro do cronograma e do orçamento empresariais.

Seu objetivo principal é aumentar a lucratividade dos produtos existentes e desenvolver novos itens para uma empresa.

Coordenador de publicidade

Os coordenadores de publicidade apoiam os esforços de marketing e auxiliam nos projetos de marketing para mídia impressa e eletrônica.

São responsáveis ​​por conceber e coordenar campanhas publicitárias que motivem os consumidores a adquirir bens ou serviços da sua empresa ou dos seus clientes.

Eles coordenam a programação de anúncios e promoções de produtos, mantém e atualizam um banco de dados de clientes e oferecem suporte à equipe de vendas.

O que é preciso saber para começar?

Como vimos, existem várias oportunidades de carreira em marketing. Então, pensando nisso, se você está interessado em seguir, uma das primeiras coisas que você precisa saber é que tipo de experiência é necessária.

A carreira específica que você quer seguir em marketing certamente influenciará a formação que você precisa para torná-la um sucesso e uma realidade. Normalmente, um diploma de bacharel em marketing ou área relacionada é frequentemente solicitado, mesmo para cargos mais simples.

Como os profissionais de marketing desempenham muitas funções diferentes nas organizações, como empresa de reforma e construção, os programas de graduação geralmente se concentram em uma ampla gama de habilidades e estratégias de marketing.

Esse conjunto de informações ajudará os aspirantes a marketing a desempenharem seu trabalho de maneira mais eficaz e bem-sucedida.

Qual é o perfil de um profissional de marketing?

Como as companhias em geral e até as melhores empresas de segurança patrimonial de SP podem saber se estão contratando os profissionais de marketing certos para o trabalho?

Aqui estão algumas das qualidades que as companhias podem procurar em um profissional de marketing competente:

Ele deve ser criativo

Quando se trata de estratégias de marketing, geralmente não há respostas certas ou erradas. Os melhores profissionais de marketing são aqueles que pensam fora da caixa, são criativos e fazem as coisas de forma inovadora.

Os grandes profissionais de marketing são indivíduos que não têm medo de se arriscar e experimentar o que pode até parecer uma ideia mirabolante ou maluca.

Eles não têm medo de falhar porque, quando essas ideias se conectam, eles acreditam e confiam que pode ser uma estratégia vencedora.

Ser enérgico é importante

Os melhores profissionais de marketing também são aqueles que iluminam com suas ideias, criatividade e pura energia, como se tivessem consumido cápsulas compatíveis máquina nespresso.

São pessoas apaixonadas pelo que fazem e não têm medo de mostrar. Eles vão para o trabalho cheios de entusiasmo. Portanto, geralmente são pessoas muito vivas, extrovertidas e falantes.

Lembre-se sempre, quanto mais energia o profissional dispor, mais ele conseguirá entregar resultados para o seu planejamento e estratégia.

Bom contador de história e persuasivo

Se você está procurando um profissional de marketing para empresa de trabalho temporário ou mesmo CLT, você está essencialmente procurando alguém persuasivo e que possa contar uma história convincente.

Como seu produto ou serviço pode melhorar a vida das pessoas de maneira significativa? Frequentemente, essa é a história poderosa que você está tentando contar.

Ter espírito de equipe

No final das contas, o marketing não é um jogo individual. É preciso trabalho em equipe para ter sucesso nas campanhas de marketing, porque envolve muitas etapas e vários profissionais, desde vendas até uma consultoria contábil.

Você deve ser capaz de trabalhar por conta própria e, o mais importante, como parte de uma equipe para ter sucesso como profissional de marketing.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.