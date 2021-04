BH para casais: quais locais conhecer junto do seu amor?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de abril de 2021.

A capital mineira abriga diversas opções de passeios românticos, confira as principais

A cidade de Belo Horizonte é conhecida por seus bares e gastronomia, que garantem uma vida noturna agitada. Mas ela também oferece um bom número de opções de passeios românticos, capazes de encantar qualquer casal.

Por isso, se você está planejando viajar a dois para a capital mineira e já comprou sua passagem pela Viação Gontijo, conheça algumas das melhores indicações românticas existentes em “Beagá”.

Praça da Liberdade

Um dos maiores ícones de Belo Horizonte, a Praça da Liberdade é perfeita para fazer um passeio a dois. Com jardins que remetem aos do Palácio de Versailles, na França, a praça conta com fontes e várias estátuas em mármore carrara. O local é cortado por uma fileira dupla de palmeiras imperiais que deixam o local ainda mais bonito.

Além de passear, caminhar e namorar um pouco nos banquinhos da praça, vocês ainda podem curtir um pouco dos centros culturais que ficam no entorno. O Centro Cultural Banco do Brasil sempre apresenta exposições interessantes. Outra boa opção é assistir a um filme no Cine Belas Artes, que fica nas proximidades e exibe produções de fora do circuito comum de cinema.

Mirante das Mangabeiras

Procura um local para passar um momento apaixonado e aproveitar a vista de um incrível pôr do Sol? Então o seu destino é o Mirante das Mangabeiras. Ele proporciona uma vista privilegiada da cidade e contém lunetas que permitem ver com mais detalhes tudo que a capital mineira tem a oferecer.

O mirante está localizado no Parque das Mangabeiras, uma área de preservação ambiental. Isso garante um passeio com possibilidade de contato intenso com a natureza.

Topo do Mundo

Por falar em belas paisagens, vale a indicação de um destino próximo a Belo Horizonte: o Topo do Mundo fica entre os municípios de Nova Lima e Brumadinho, a 30 km da capital mineira. Com uma altitude de 1500 metros, ele proporciona uma experiência incrível, com uma vista maravilhosa que vale a viagem.

Além de poder tirar lindas fotos românticas, o casal ainda tem a possibilidade de se aventurar na prática de voo livre, uma vez que é possível saltar de parapente no local. Com certeza, esse é um passeio que ficará marcado na vida de ambos.

Lagoa da Pampulha

A Lagoa da Pampulha é um local que rende inúmeros passeios românticos. Ao longo dos seus 18 km de perímetro, são diversas as opções de locais para visitar, como restaurantes e museus. Uma caminhada ao redor da lagoa, que proporciona uma bela vista, já é um passeio agradável e marcante.

Entre as opções de locais para visitação na região, está a Igrejinha da Pampulha, primeiro trabalho de expressão do lendário arquiteto Oscar Niemeyer. Outro passeio que vale a pena é a Casa Juscelino Kubitschek, que conta um pouco da história da Pampulha e mostra como era uma casa modernista dos anos 1940.

O casal pode descansar um pouco no Mirante Bandeirantes, que fica na orla da lagoa. Por lá, é possível encontrar esculturas em tamanho real de personalidades famosas como Oscar Niemeyer, JK, Cândido Portinari e Burle Marx.

Outra opção próxima é a Casa do Baile, um local charmoso localizado em cima de uma ilha artificial ligada à orla da lagoa. Hoje, ela abriga o Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e Design. O passeio fica imperdível se a visita for feita durante o pôr do sol, que proporciona uma vista de tirar o fôlego para o casal.

Esplanada do Mineirão

Principal palco esportivo de Minas Gerais, o Mineirão é uma das possibilidades de passeios que você pode fazer com sua alma gêmea – e nem precisa ser em dia de jogos! A sua esplanada tem bastante espaço para se exercitar, podendo praticar esportes como andar de bicicleta, skate ou praticar patinação.

Além de praticar esportes juntos, se ambos forem fãs de futebol, vale a pena uma ida ao Museu Brasileiro do Futebol, que fica no estádio. Ele permite mergulhar na história do universo futebolístico ao longo de 13 salas de exposição, destacando a relação de Belo Horizonte com o esporte e também do histórico estádio.