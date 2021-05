5 hábitos sustentáveis simples para colocar em prática no dia a dia

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de abril de 2021.

A preocupação com o meio ambiente e o futuro do planeta tem moldado o comportamento dos brasileiros nos últimos anos.

Os debates sobre sustentabilidade e consumo consciente nunca estiveram tão em alta. Questões ambientais têm sido discutidas em todo o planeta, reunindo assuntos como aquecimento global, desmatamento e surgimento de novas doenças virais.

Toda a preocupação envolvendo a preservação do meio ambiente impacta diretamente o comportamento e as preferências de consumo da sociedade. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Mercado Livre, as buscas pela categoria de produtos sustentáveis subiram 55% entre junho de 2019 e maio de 2020.

Quem deseja ter um cotidiano mais consciente em relação ao meio ambiente pode fazer pequenos ajustes em hábitos cotidianos. As mudanças passam, por exemplo, por escolhas alimentares e preferências de consumo.

1. Diminuir o consumo de carne

Uma das primeiras mudanças de hábito relativas à sustentabilidade é a redução no consumo de carne animal. Isso porque a produção de carne para suprir a demanda alimentícia humana possui alto impacto ambiental.

No Brasil, produzir 1 kg de carne bovina, por exemplo, leva à emissão de 335 kg de CO². O valor é equivalente a dirigir um carro médio por 1.600 km. Além da emissão de poluentes, a pecuária é a maior causa de desmatamento na região amazônica — cerca de 70% da área desmatada é utilizada para o pasto bovino e parte dos outros 30% serve para plantar matéria-prima para a ração de animais.

Para quem não cogita remover totalmente o consumo de carne da dieta, é possível aderir a movimentos como o “Segunda Sem Carne”, que incentiva uma dieta inteiramente vegetariana uma vez por semana, às segundas-feiras.

2. Fazer a separação correta do lixo

A reciclagem no Brasil ainda é pouco expressiva. Uma estimativa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) mostra que o Brasil recicla apenas 3% das 79 milhões de toneladas de lixo produzidas anualmente. O potencial de reciclagem, contudo, é de cerca de 30%.

Fazer a separação do lixo é uma escolha simples e exige apenas a divisão entre lixo orgânico, que vem de matérias vivas como frutas, legumes e carne, e materiais recicláveis, separados primordialmente entre plástico, papel, vidro e metal. O lixo reciclável deve estar limpo e seco para que a reciclagem seja possível.

Informe-se sobre a coleta seletiva na sua cidade e bairro. Caso o caminhão da coleta não passe perto da sua residência, é possível levar o lixo separado corretamente para pontos de coleta específicos.

3. Optar por calcinhas menstruais

Objetos e itens de uso único são grandes inimigos do meio ambiente, pois seu uso recorrente aumenta a geração de lixo. Uma das principais trocas de produtos descartáveis é a substituição de absorventes convencionais por calcinhas menstruais.

Isso porque a quantidade de absorventes usados por ciclo é muito alta. Uma pessoa que utiliza produtos menstruais descartáveis pode chegar ao número de 13 mil absorventes ao longo de todo o período reprodutivo. Uma calcinha menstrual, contudo, pode durar até dois anos antes de precisar ser descartada.

Além da ajuda ao meio ambiente, as calcinhas ainda são econômicas, já que não demandam uma nova compra a cada ciclo, e tornam o período menstrual mais confortável e higiênico.

4. Reduzir o uso do carro

Diminuir a quantidade de carros nas ruas é uma das principais formas de diminuir a poluição do ar, especialmente nas grandes cidades. De acordo o Inventário de Emissões Atmosféricas do Transporte Rodoviário de Passageiros no Município de São Paulo, os automóveis são a causa de 72,6% da emissão de gases estufa.

Reduzir o uso do carro no dia a dia, especialmente em trajetos de longa distância ou nos quais há trânsito, é uma forma simples de contribuir com o meio ambiente. Procure fazer trajetos menores a pé ou de bicicleta — uma escolha interessante não só para o planeta, mas também para a saúde. Se o caminho for longo, priorize o transporte público, ou a carona de um colega, ou familiar.

5. Optar por produtos naturais

Outra escolha sustentável é dar preferência a produtos de uso pessoal que sejam compostos por ingredientes naturais. Atualmente, há diversas marcas no Brasil e no mundo que fabricam cosméticos e produtos de higiene pessoal e limpeza apenas com substâncias naturais.

Essa troca ajuda a reduzir a poluição de rios e mares, já que os resíduos de produtos naturais não impactam a qualidade da água como as substâncias químicas de cosméticos e limpadores convencionais. Uma boa referência para fazer a transição para produtos naturais é verificar a presença de selos e certificações, como Ecocert e IBD Ingredientes Naturais.