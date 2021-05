Dicas para você fazer compras de mercado on-line

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de maio de 2021.

Aplicativos ajudam a encontrar preços vantajosos com a praticidade do celular.

Os aplicativos de delivery de comida salvam naqueles momentos em que bate a vontade de comer determinado prato, mas a preguiça de preparar é maior. No contexto de pandemia, os aplicativos se tornaram essenciais para a entrega de compras de mercado, e as ofertas vão além de uma mera data de promoção.

Com a facilidade de ter acesso a um mercado inteiro através da tela do smartphone, fica fácil economizar, mas fica ainda mais fácil gastar além do necessário com produtos que nem sempre estão fazendo falta na despensa.

Confira a seguir algumas dicas de como fazer compras de mercado pela internet, com economia e sem cair em furada.

Reserve um tempo do dia para fazer as compras

Assim como acontecia antes da pandemia, o momento de fazer compras de mercado, seja para o mês ou para a semana, requer uma pausa na sua rotina. As compras de mercado exigem uma certa atenção e tempo, pois é quando você vai comparar preços, marcas, e ir atrás de cada item que precisa na sua casa ou no seu comércio.

Faça uma lista com tudo o que é necessário

Com isso, entramos no tópico das listas. Diversos especialistas em economia e organização recomendam a criação de listas com tudo o que você precisa, evitando, assim, que você esqueça de algum item ou leve produtos além do necessário, que podem pesar na hora de pagar.

Se sua compra é para o mês, liste todos os itens essenciais ao longo das semanas, e se sua compra é para a semana, tente planejar um cardápio que contenha todos os produtos que você escolher.

Crie categorias

A sua lista pode ficar ainda mais prática se dividida em categorias. Dessa forma, você começa separando os itens mais básicos, como produtos de limpeza e higiene, e terminando com ”mimos”, como bolachas recheadas e refrigerantes.

Tente sempre deixar os produtos mais essenciais no topo da lista, e se você faz compras em atacado, crie uma sessão para os itens para os quais você precisa pesquisar o preço antes de comprar.

Confira prazos e condições de entrega

Diferentemente das lojas físicas, onde você faz as suas compras e imediatamente as leva para casa, na internet elas dependem de um prazo estipulado pela loja, que pode ser em algumas horas ou de acordo com o agendamento disponível.

Se você está com urgência de alguns produtos, talvez seja mais vantajoso adquirir em um mercado próximo da sua casa. A atenção aos prazos também vale para conservar os alimentos perecíveis, como leites e frios, que embora fiquem resfriados enquanto esperam a entrega, nem sempre podem chegar na temperatura ideal.

Estoque somente o necessário

Papel higiênico, álcool-gel e sabonetes talvez sejam os itens que valem a pena serem estocados. Embora vivendo uma pandemia, o Brasil não está com falta de produtos nos mercados, então não faça com que alguém fique sem um pacote de arroz enquanto você tem um estoque em casa.

Além de estocar alimentos de forma desnecessária, você corre o risco de que alguns deles estraguem no seu armário, o que pode muito bem acontecer, principalmente em casas com menor número de pessoas. Ao invés de economizar fazendo estoque, você irá perder dinheiro.

Use cupons de desconto

Uma das grandes vantagens de comprar on-line, principalmente por aplicativos, são os cupons de desconto. A depender do dia da semana e do tipo da loja, é possível conseguir frete grátis e preços especiais em alimentos e diversos outros produtos. Fique de olho nas notificações dos seus apps e faça pesquisa entre as lojas disponíveis.