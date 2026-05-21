Notícias Do Dia, Você Bem Informado

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Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Resumo de notícias desta quinta-feira, 21 de Maio de 2026

DATAS COMEMORATIVAS:
✓Dia da Cachaça Mineira
✓Dia da Língua Nacional
✓Dia do Afilhado
✓Dia Internacional do Chá
✓Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento
✓Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno
✓Dia do Baloeiro
✓Dia do Letrólogo 🔠
✓Dia do Memorando 📝
✓Dia do Instrutor de Vôo
✓Dia da Planta 🪴 Medicinal
✓Dia do Morango Com Creme
✓Dia da Conscientização Sobre Acessibilidade
✓Dia dos Garçons e Profissionais de Atendimento

TEMPERATURA E INDICADORES FINANCEIROS
⛅ Mín 11⁰ Máx 16⁰ (Curitiba-PR)
💵 Dólar Com ⬇️ 0,74% R$ 5,00
💶 Euro ⬇️ 0,56% R$ 5,81
📊 Ibovespa ⬆️ 1,77% 177.355 pts
🪙 Bitcoin ⬇️ 0,1% R$ 388.929,06
💲IGP-M ⬆️ 2,73% Abril de 2026
💲INPC ⬆️ 0,81% Abril de 2026
💲IPCA ⬆️ 0,67% Abril de 2026
💲SELIC ⬆️ 14,5% 29 de Abril de 2026
💲TR ⬆️ 0,17% 20 de Maio de 2026
🟨 Ouro (grama) ⬆️ R$ 731,29

🇧🇷📰 NOTÍCIAS NACIONAIS

🇧🇷🇵🇹 Portugal e Irlanda lideram rejeição a brasileiros nas fronteiras da Europa; total de barrados atingem o maior patamar desde a pandemia, com forte alta nas vistorias de aeroportos

🇧🇷🇨🇳 China reabre as portas para a carne brasileira, mas tenta redesenhar as regras do jogo; reabilitação de frigoríficos traz alívio ao agronegócio nacional, enquanto Pequim sinaliza que pretende depender menos do Brasil

🇧🇷🇦🇷 O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, irá à Argentina na próxima semana para oferecer produtos como armamentos, munições, equipamentos de comunicação, drones, aeronaves e embarcações produzidos pelo Brasil para o governo de Javier Milei; a previsão é que o ministro desembarque em Buenos Aires na noite de segunda-feira (25) e se reúna no dia seguinte com seu par argentino, o tenente-general Carlos Alberto Presti, para apresentar o catálogo da Base Industrial de Defesa do Brasil

🇧🇷 Lula assina decretos que alteram a regulamentação do Marco Civil da Internet (MCI) e possibilitam a responsabilização das plataformas digitais de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ano passado; as normas serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (21)

🇧🇷👥 Deputados suspensos por ocupar a Mesa da Câmara recorrem da decisão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara; Marcel van Hattem, Marcos Pollon e Zé Trovão pedem a anulação do processo e alegam ausência de individualização das condutas dos três parlamentares

⚖️👥 Fux diverge de Gilmar no STF e defende limitar alcance do foro privilegiado; a Corte analisa no plenário virtual, até esta sexta-feira (22), recursos da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre decisão que ampliou o alcance da prerrogativa

⚖️ Moraes manda Itamaraty e Justiça adotarem medidas para extraditar Zambelli; ministro do STF determinou nesta quarta-feira (20) que providências sejam tomadas para efetivar processo que trará ex-deputada de volta ao Brasil

⚖️ Advocacia-Geral da União (AGU) notifica big techs para reforçar combate a golpes contra o Novo Desenrola; as empresas Google, Meta, TikTok, Kwai e Microsoft foram acionadas para adotar medidas contra fraudes digitais envolvendo o programa federal de renegociação de dívidas

⚖️🚔 Banco Master: Polícia Federal rejeita delação premiada de Daniel Vorcaro; em paralelo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) mantém as negociações para firmar acordo de cooperação com o banqueiro

⚖️ Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abre investigação para apurar possíveis irregularidades nos contratos de concessão firmados em 2022 pelo governo paulista com a empresa Reserva Novos Parques Urbanos, responsável pela administração dos Parques Estaduais Villa-Lobos e Cândido Portinari, ambos na zona oeste da capital

🚔 Em depoimento à Polícia Federal, empresária diz que apresentou Lulinha a Careca do INSS; no entanto, Roberta Luchsinger nega mediar pagamentos ao filho do presidente

🚔 Polícia Federal faz apreensão de droga em contêiner no Porto de Paranaguá (PR); material apreendido será encaminhado para perícia, e as investigações continuam com o objetivo de identificar os responsáveis pela remessa ilícita; a substância foi submetida a teste preliminar, com resultado positivo para cocaína

🚔 Polícia Federal investiga tentativa de envio irregular de recém-nascida para a Espanha; Operação Anjos da Guarda cumpriu mandado em Armação dos Búzios (RJ) e apura possível tráfico internacional de pessoas envolvendo uma bebê de 20 dias

🏘️👥 Cidade de Uiramutã, no interior de Roraima, é a pior do país, segundo ranking; lista do Índice de Progresso Social aponta que, dos 20 municípios que ocupam as últimas posições, 11 pertencem ao estado do Pará

🧴Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interdita cautelarmente um lote do repelente Repele Mavaro, após testes laboratoriais apontarem falhas relacionadas à substância IR3535, utilizada na proteção contra insetos; a medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (20)

💲Estrela em recuperação judicial: empresa, gigante dos brinquedos, enfrenta dívida de R$ 115 milhões e prejuízos acumulados de mais de R$ 660 milhões, mas promete manter as operações normalmente

💲Ypê manda recolher produtos com final de lote 1 e oferece ressarcimento; a marca pediu às famílias que estoquem os frascos em locais adequados até que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tome uma nova deliberação sobre o caso; o formulário para pedir a devolução dos valores gastos já está disponível nas plataformas digitais da companhia

CIÊNCIA e TECNOLOGIA

🐗 Estudos de genética revelam como javalis urbanos e rurais estão se dividindo em populações biológicas distintas na Europa; cientistas confirmam que as pressões do ambiente construído pelo ser humano estão provocando modificações profundas na própria estrutura do ácido desoxirribonucleico dessas populações selvagens

🇷🇺👥 Cientistas russos encontram método eficaz para extrair antioxidantes de plantas medicinais; químicos da Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia, em colaboração com colegas de outras instituições russas e de Belarus, descobriram que solventes eutéticos profundos naturais ajudam a extrair antioxidantes de plantas medicinais de forma eficaz; técnica tem potencial para uso na farmacologia e na indústria alimentícia; a informação foi divulgada no site oficial da instituição

🇰🇷👥 Robôs humanoides dançam k-pop e lutam boxe em novo parque temático da Coreia do Sul; Galaxy Robot Park é dedicado ao futuro da tecnologia e busca aproximar crianças e famílias do universo da inteligência artificial

🇺🇸 Sistema baseado em “drones canivete” é apresentado para Exército dos EUA; o Mayhem 10 utiliza inteligência artificial e pode ser operado a partir de plataformas aéreas, terrestres e marítimas

ESPORTES

⚽ Taça Libertadores
Fase de Grupos, 5ª rodada:
Nacional (Uru) 0x0 Universitário (Per)
Flamengo (Bra) 1×0 Estudiantes (Arg)
LDU Quito (Equ) 2×0 Lanús (Arg)
Palmeiras (Bra) 0x1 Cerro Porteño (Par)
Cusco (Per) 2×3 Independiente Medellin (Col)
Junior (Col) 3×2 Sporting Cristal (Per)

⚽ Copa Sul-Americana
Fase de Grupos, 5ª rodada:
Olímpia (Par) 3×1 Vasco (Bra)
Santos (Bra) 2×2 San Lorenzo (Arg)
Grêmio (Bra) 2×0 Palestino (Chi)
Independiente (Bol) 0x3 Botafogo (Bra)
River Plate (Arg) 1×1 Bragantino (Bra)

⚽⚖️ Santos pede anulação de jogo contra o Coritiba em que Neymar saiu por engano; a ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) entende que houve violação de direito na retirada equivocada do camisa 10 da partida para dar lugar a Robinho Jr.

⚽👤 Marta volta à seleção feminina para dois amistosos contra EUA no Brasil; a última vez que a camisa 10 defendeu a Amarelinha foi em agosto do ano passado, quando foi decisiva na conquista da Copa América, em Quito (Equador); jogos ocorrerão em 6 de junho em São Paulo e três dias depois em Fortaleza (CE)

🏀 Corinthians derrota o Pinheiros e empata série na semifinal do NBB; time da casa dominou a equipe adversária durante todo o jogo e venceu a partida por 98 a 84, deixando tudo igual em 1 a 1 nos playoffs

🎾👥 Brasil sofre derrotas no qualifying e terá só João Fonseca e Bia Haddad em Roland Garros; quatro atletas perderam nesta quarta-feira (20), e tênis brasileiro será representado por apenas dois nomes nas chaves principais do Grand Slam francês

🌍📰 NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

🇷🇺 Rússia faz exercícios nucleares usando forças militares; Ministério da Defesa russo divulgou imagens de equipamentos em simulação de uso de forças atômicas

🇷🇺🇧🇾 Rússia entrega munições nucleares a Belarus como parte de exercícios; movimento integra treinamentos militares e acontece em meio a tensões crescentes com o Ocidente devido à guerra na Ucrânia

🇵🇱 Polônia nega redução de tropas dos EUA no país e alega atraso no envio; o Pentágono cancelou planos de enviar quatro mil soldados americanos para Varsóvia, o que alertou o país europeu

🇮🇹🇮🇱 Itália convoca embaixador e Coreia do Sul fala em “sequestro” de flotilha por Israel; a gestão de Giorgia Meloni qualificou como “inaceitáveis” as imagens divulgadas pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, nas quais ele zomba de ativistas da Flotilha Global Sumud algemados no chão, e anunciou a convocação do embaixador israelense em Roma

🇫🇷✈️ Dezessete anos após a queda do voo AF447 da Air France, o Tribunal de Apelação de Paris deve divulgar nesta quinta-feira (21) o veredito sobre o caso que matou 228 pessoas no Oceano Atlântico durante a rota entre o Rio de Janeiro e Paris; acidente aéreo deixou 228 mortos em junho de 2009; companhia aérea Air France e a fabricante Airbus foram absolvidas em 2023

🇲🇻 Corpos das duas últimas mergulhadoras italianas são resgatados nas Maldivas; ao todo cinco italianos morreram explorando cavernas marinhas no Atol de Vaavu; um mergulhador militar também morreu enquanto trabalhava em operações de resgate

🇨🇳🇷🇺 China e Rússia assinam 20 acordos entre os países durante visita de Putin; visita do líder russo a Pequim é a 25ª e fortalece laços com declaração e compromissos em áreas como energia e tecnologia

🇮🇱 Israel pode adiantar eleições mesmo com Netanyahu atrás nas pesquisas; primeiro-ministro precisa da base de partidos da direita para se manter no poder

🇮🇷 Irã diz que 26 navios transitaram pelo Estreito de Ormuz em 24 horas; apesar de cessar-fogo, via marítima não tem tráfego normalizado, o que tem causado consequências para diferentes países

🇨🇩 Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que há 139 mortes suspeitas de Ebola em surto na República Democrática do Congo; organização de saúde acredita que números devem subir, pois vírus circulou dias sem ser detectado

🇺🇸🇨🇺 Porta-aviões dos EUA chega ao Caribe e aumenta tensão de ação contra Cuba; anúncio das Forças Armadas foi feito no mesmo dia em que o governo americano revelou acusações criminais contra o ex-presidente cubano Raúl Castro

🇨🇺 Presidente de Cuba chama acusação de Raúl Castro de manobra política; líder cubano aposentado foi acusado pelos Estados Unidos de assassinato de cidadãos americanos há 30 anos

🇨🇱🗻 Mulher morre após cair em fenda de vulcão Llaima, na Região da Araucânia, no Chile, durante excursão; Ingrid Daniela Vera Figueroa caiu de uma altura de 600 metros; o Llaima tem mais de três mil metros de altitude e é um dos vulcões mais ativos da América do Sul

🇵🇪 Caixões são expostos no Peru após terremoto atingir cemitério; Ministro da Defesa do país viajou para região afetada para coordenar esforços de resposta e avaliar danos causados pelo tremor de 5,9

🇧🇴🇨🇴 Bolívia expulsa embaixadora da Colômbia após “interferência” de Petro em tumultos no país; a Chancelaria boliviana destacou nesta quarta-feira (20) em um comunicado que o governo “decidiu solicitar à embaixadora da República da Colômbia no país, Elizabeth García, a conclusão de suas funções diplomáticas em território boliviano, outorgando-lhe o prazo correspondente conforme as normas internacionais vigentes”

🇨🇴🇧🇴 Colômbia anuncia expulsão do embaixador da Bolívia “por reciprocidade”; ação acontece horas depois do governo boliviano pedir à embaixadora colombiana, Elizabeth García, que deixasse o país, sob a alegação de interferência em assuntos internos

🌍 EVENTOS HISTÓRICOS DO DIA

-78: Criação do Shaka Samvat, o calendário nacional indiano

-1703: Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoé, é preso sob a acusação de difamação sediciosa

-1792: O domo de lava do Monte Unzen desaba, na ilha japonesa de Quiuxu, criando um tsunami mortal que matou quase 15 mil pessoas

-1851: A escravidão na Colômbia é abolida

-1904: Fundação da Federação Internacional de Futebol (FIFA)

-1927: Charles Lindbergh pousa no campo de Le Bouget, em Paris, completando o primeiro voo solo sem escalas do mundo através do Oceano Atlântico

-1932: O mau tempo força a aviadora norte-americana Amelia Earhart a pousar em um pasto em Derry, Irlanda do Norte, e assim ela se torna a primeira mulher a voar sozinha pelo Oceano Atlântico

-1981: Metro-Goldwyn-Mayer compra a United Artists da Transamerica Corporation por US$ 380 milhões, porque o filme de 1980, Heaven’s Gates (O Portal do Paraíso), de US$ 44 milhões, foi um fracasso de bilheteria

-2005: Kingda Ka: a montanha-russa mais alta do mundo, chegando a 139 metros de altura, e alcançando a velocidade de até 206 km/h, é inaugurada no Six Flags Great Adventure em Jackson Township, Nova Jersey, Estados Unidos

-2018: Início da greve dos caminhoneiros, resultando no desabastecimento de alimentos, medicamentos e combustíveis pelo Brasil

Essas são algumas notícias desta quinta-feira 21/05/2026

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